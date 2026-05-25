気軽に楽しめるアンダーボーンスポーツ

ホンダのマレーシア法人であるBoon Siew Honda Sdn Bhdが、アンダーボーンモデル「Dash125」の2026年仕様を2026年4月に公開しました。

このモデルは、東南アジア諸国で高い人気を誇り、スポーティかつコンパクトなデザインで、日々の通勤手段として実用的な選択肢とされています。

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発表された2026年モデルでは、ボディのデザインが一新され、外観が新たなものへと生まれ変わりました。レーシングカーを彷彿とさせるデカールや印象的なカラーリングが施され、ヘッドライトには最新のLEDシステムが搭載されています。エクステリアの細部にまで改良が加えられており、よりスポーティな外観が際立っています。

パワーユニットには、PGM-FI（電子燃料噴射システム）を備えた排気量124.9ccの空冷エンジンが搭載されています。このエンジンは、最高出力約9.85馬力を8000rpmで発揮し、最大トルクは9.54Nmを発生させます。

トランスミッションは、遠心クラッチとチェーン駆動を組み合わせた4速ギアボックスが採用されており、伝統的なスポーツバイクのような操作感を提供します。

また、燃費性能も55km／Lから59km／Lと公表されており、経済性にも優れています。

車両全体のデザインは、コンパクトさと機敏なハンドリングを強調する特徴的なアンダーボーン形状を維持しています。車両重量は約103kgから105kg、シート高は約767mmに設定されており、扱いやすさと機敏性を兼ね備えています。

足回りには前後輪ともにディスクブレーキと17インチリムが装備され、確実な制動力と安定した走行性能を両立させています。

価格は6599リンギッド（日本円で約26万円／2026年5月中旬のレート）となっています。

都市部での通勤から短距離の都市間移動まで幅広く対応するDash125は、東南アジア市場で人気を集めるスポーティなアンダーボーンモデルであり、その今後の動向が注目されます。