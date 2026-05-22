M-1で準優勝を果たした実力派お笑いコンビが、自身のパフォーマンスを振り返り、本番中に見せてしまった思わぬ反省点を告白してスタジオを沸かせた。

【映像】M-1で披露した実際のネタ＆話題のポイント

かまいたちがMCを務めるトークバラエティ『これ余談なんですけど・・・』の5月20日放送回では、M-1王者のたくろうや準優勝コンビのドンデコルテらが集結し、大舞台の裏側やその後に起きた激変劇を語り合う企画が行われた。

番組内で昨年のM-1の話題となり、周囲から「見返してない？ドンデコルテ、自分らのM-1の」と問いかけられると、ドンデコルテの小橋共作は「見返しました。見返しました」と明かした。「どういう気持ちになんの？」と尋ねられると、小橋は「ここでいった（優勝できる）と思ったんだよなーって」と当時の漫才中の心境を回顧。悔しさをにじませた。

さらに小橋は、自身のネタ中の演技について具体的なダメ出しを始めた。「僕も見返してみて、『こんな段差いつでも降りれるからな』って言ってこう、（顔を）止めるところあるじゃないですか」とネタのワンシーンを挙げ、「やっぱ何回見返しても、あそこもっと緊迫した表情しないといけないのに、優勝したと思ってる顔で止めてる」と自虐的に告白した。

客席の反応が良かったがゆえに表情が緩んでしまっていたようで、小橋は「にやけてる。自分だけがわかる、もう『やめろよ、降りるなよ』みたいな、笑みをこらえた顔ね」と自身の細かな表情を解説し、スタジオの笑いを誘っていた。