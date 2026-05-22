「日清のどん兵衛」だしに3倍以上のコストをかけた″具なし″新商品「鰹だしの極みうどん」「鰹だしの極みそば」発売
日清食品は5月25日、「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(いずれも希望小売価格248円/税別)を全国で発売する。
「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(いずれも希望小売価格248円/税別)
1976年に誕生した「日清のどん兵衛」は今年50周年を迎える。これを記念し、通常の「どん兵衛」と比べて"だし"に3倍以上のコストをかけ、"だし"のおいしさをとことん追求した新商品を発売する。本枯節(ほんかれぶし)を使用した先入れの"粉末鰹だし"、後入れの"液体鰹だし"、別添の"追い鰹節"を重ね、鰹だしの香りと旨みを存分に引き出した。どちらの商品も、食べる直前に追い鰹節を加えることで、鰹節ならではの豊かな香りを楽しめる。
鰹だしの極みうどんは、特製鰹粉(粉末スープ)と、鰹だしの旨みを凝縮した「芳醇鰹だし」(液体スープ)を合わせ、鰹の香りが広がるやさしく上品な味わいに仕上げた。
「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」(希望小売価格248円/税別)
鰹だしの極みそばは、特製鰹粉(粉末スープ)と、鰹だしの旨みにしょうゆのコクを加えた「コク旨鰹だし」(液体スープ) を合わせ、香ばしさと旨みが調和した奥行きのある味わいに仕上げた。
「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(希望小売価格248円/税別)
「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(いずれも希望小売価格248円/税別)
1976年に誕生した「日清のどん兵衛」は今年50周年を迎える。これを記念し、通常の「どん兵衛」と比べて"だし"に3倍以上のコストをかけ、"だし"のおいしさをとことん追求した新商品を発売する。本枯節(ほんかれぶし)を使用した先入れの"粉末鰹だし"、後入れの"液体鰹だし"、別添の"追い鰹節"を重ね、鰹だしの香りと旨みを存分に引き出した。どちらの商品も、食べる直前に追い鰹節を加えることで、鰹節ならではの豊かな香りを楽しめる。
「日清のどん兵衛 鰹だしの極みうどん」(希望小売価格248円/税別)
鰹だしの極みそばは、特製鰹粉(粉末スープ)と、鰹だしの旨みにしょうゆのコクを加えた「コク旨鰹だし」(液体スープ) を合わせ、香ばしさと旨みが調和した奥行きのある味わいに仕上げた。
「日清のどん兵衛 鰹だしの極みそば」(希望小売価格248円/税別)