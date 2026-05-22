ハイネケンが挑む「 W杯 公式ではないブランド」のマーケティング戦略
記事のポイントハイネケンはFIFAワールドカップ2026を前に、サッカー関連マーケティング支出を前年比189％増やした。限定商品や観戦イベント、バー向け販促キットを通じて、ファン同士の一体感を訴求している。公式スポンサーではないブランド各社も、ワールドカップ需要を狙った施策を強化している。ハイネケンUSAは、FIFAワールドカップ2026を前に、今年はサッカー分野へのマーケティング予算を大幅に増やしている。「サッカー公式ビール（the official beer of soccer）」として商標を取得しているこのビール会社は、ワールドカップの公式スポンサーではない。しかし、夏のサッカーブームに乗じて、パブリックス（Publix）をはじめとした米国各地の小売パートナーで、サッカーをテーマにした限定12本パックと24本パックを発売する。ハイネケンはまた、ロサンゼルス、ヒューストン、フィラデルフィア、ニューヨーク、マイアミ、ダラスなど、米国各都市で観戦パーティーを開催する予定だ。さらに、テレビ広告やイベントなどで構成される「ファンズ・ハブ・モア・フレンズ（Fans Have More Friends）」という新たなブランドプラットフォームを構築している。このブランドプラットフォームは、コーチェラのような音楽フェスティバルだけでなく、主要なスポーツイベントを横断する2026年のハイネケン戦略の中核となるものだ。ハイネケンは、メジャーリーグサッカー（MLS）とインターナショナル・チャンピオンズ・カップ（ICC）の両方とパートナーシップを結ぶことで、長年にわたってサッカーに深く関わってきた。30年間にわたり、UEFAチャンピオンズリーグのスポンサーも務めてきたが、このパートナーシップは2027年に終了する予定だ。30年ぶりに北米でワールドカップが開催される2026年、ハイネケンは北米に急速に拡大するサッカー人気を取り込むため、サッカー関連の支出を前年比189％増やしている。
ワールドカップがビール市場の巨大商機にハイネケンUSAのチーフマーケティングオフィサー、アリソン・ペイン氏はModern Retailに対して、「サッカーは消費者にとって非常に大きな情熱の対象であり、その人気はさらに高まる一方だとわかっている」と語った。「（ワールドカップ期間は）ビールが大量に消費される大きな機会だ。なぜなら、ファン同士が集まってお気に入りのチームの試合を生で観戦するからだ。ハイネケンにとっても、ビール消費の非常に大きな機会になるとわかっている」。
小売店やバーで観戦需要を取り込むワールドカップは6月11日から7月19日まで、米国、カナダ、メキシコの3カ国を開催地として行われる。しかし、この春から夏にかけてのハイネケンの大規模なサッカー攻勢は、ほかのイベントとも重なる。5月初旬に幕を閉じたUEFAチャンピオンズリーグ準決勝や、5月30日に開催されるUEFAチャンピオンズリーグ決勝などだ。ハイネケンはスポンサーとして、UEFAチャンピオンズリーグのロゴと、2019年に出願した「サッカー公式ビール（Official Beer of Soccer）」の商標をあしらった限定アルミボトルを製作した。さらに、小売店舗にはサッカーゴール型のディスプレイや床用デカール（ステッカー）も設置している。
また今夏、ハイネケンは、サッカーの試合を放映する一部のバーに、ネオンサインやペナントといったアイテムを詰め込んだプロモーションキットを提供している。これらの店舗は、ファンや海外からの旅行客が集まりそうな場所を基準に選定したと、ペイン氏は語った。同氏は、たとえばニューヨーク市では、ブラジル人がリトルブラジル地区のバーで試合を見るかもしれないと述べた。「膨大な数の観光客が訪れることになる。ヨーロッパの人々もやってきて、自国のチームを観戦し応援するだろう」と同氏は語った。
Image via Heineken