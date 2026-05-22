平野ノラ、イエロースーツ×バブリーな花束抱えたオフショ公開
お笑いタレントの平野ノラが21日までにオフィシャルブログを更新。“バブリーな花束”を抱えた撮影オフショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。
19日に「撮影」と題して更新したブログで、平野は「今日は撮影」と明かし、「マイナスからのスタートです」とフェイスパック姿での鏡越し自撮りショットを公開。
その後、メイクアップした鏡越し自撮りショットとともに「メイクさんいつもありがとうございますな世界にいます」とプロのヘアメイクに感謝。
翌20日に更新したブログでは、「撮影後にバブリーな花束をいただきました」といい、鮮やかなピンクや白のバラがふんだんに使われた華やかな花束を抱え、イエロースーツ姿で笑顔を見せたり、「もうひとつ、スタンドタイプの これまたバブリーな花束をいただきまして 幸せーーー！！！」と喜びを爆発させた。
さらに「ふたつもバブリーすぎるので」と娘の子守で自宅を訪れていた母・スーミーへ花束をお裾分けしたことも報告。花束を抱えた母の写真とともに、「めちゃくちゃ喜んでいました！ そりゃそーだ お花はマンモスうれぴー」と平野らしい“バブリー節”でつづった。
最後は「るんるんで帰っていきました ありがとうございます！」と感謝を伝え、ブログを締めくくっている。
これらの投稿にファンからは「すっぴんもお綺麗」「ゴージャス＆バブリー」「スーミー可愛い」「ノラさんいつもお美しい」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
19日に「撮影」と題して更新したブログで、平野は「今日は撮影」と明かし、「マイナスからのスタートです」とフェイスパック姿での鏡越し自撮りショットを公開。
その後、メイクアップした鏡越し自撮りショットとともに「メイクさんいつもありがとうございますな世界にいます」とプロのヘアメイクに感謝。
さらに「ふたつもバブリーすぎるので」と娘の子守で自宅を訪れていた母・スーミーへ花束をお裾分けしたことも報告。花束を抱えた母の写真とともに、「めちゃくちゃ喜んでいました！ そりゃそーだ お花はマンモスうれぴー」と平野らしい“バブリー節”でつづった。
最後は「るんるんで帰っていきました ありがとうございます！」と感謝を伝え、ブログを締めくくっている。
これらの投稿にファンからは「すっぴんもお綺麗」「ゴージャス＆バブリー」「スーミー可愛い」「ノラさんいつもお美しい」などの声が寄せられている。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。