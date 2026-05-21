榮倉奈々、小学生の時から“大好き”なキャラと対面「奈々さんって呼ぶんですね」
【モデルプレス＝2026/05/21】女優の榮倉奈々とポムポムプリンが21日、都内で開催された「ポムポムポーションCAFE」オープニングイベントに出席した。榮倉が小学生の頃から好きだというポムポムプリンへの愛を熱弁した。
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自身が出演しているポーションのCMをオマージュした別バージョンのCMにポムポムプリンが出演していることについて、榮倉は「小学校の時からプリンが大好きで。その隣のマフィンちゃんも大好きだったので、同じソファで同じことをしているのが、とても嬉しいです」と喜びを語り「個人的に夢のコラボレーションですごく嬉しい」と笑顔。ステージにポムポムプリンが登場すると、榮倉は身につけている衣装に「エプロンですね？ふんどしではない？かわいいです」と投げかけて会場を沸かせ、当日の自身のファッションについては「プリン君カラーにしましたよ。黄色とベレー帽の茶色と合わせてきました」と、ポムポムプリンを意識したこだわりのコーディネートのポイントを紹介した。
イベントでは、ポムポムプリンのエプロンがずり下がってしまうハプニングや、カフェで提供されるドリンクを榮倉が試飲する一幕もあった。ポムポムプリンの「奈々さん！召し上がれ！」という言葉に続いて試飲した榮倉は「名前を呼ばれたのに全部持っていかれました（笑）。嬉しい！奈々さんって呼ぶんですね。ありがとうございます。美味しかった」とニッコリ。ポムポムプリンの降壇後も榮倉は「小学校から本当にプリンちゃんが大好きだったので、まさか店長に会えるとは思わなくて嬉しかったです」とコメントし、憧れのキャラクターとの時間を存分に楽しんでいた。
榮倉は周囲でポーションを飲む人が増えたか聞かれると「ちょうど最近、ここ数日暑くなってきて。『あ、ポーションのストックを買いに行かなきゃ』という話をしたばっかりだったんです。なので私も、『あ、そうだった』と思って、ストックしなきゃです」と笑顔。「私はストックもだし、冷凍にしたいので、そういう意味で多めに持っておきたいんです」と普段使いしていることを明かした。さらに、この夏行ってみたい場所を質問されると「日本の素敵な避暑地に行ってみたいなと思います。具体的にどこっていうわけじゃないんですけれども、きっと熱くはなると思うので。日本の素敵な場所巡りをしてみたいです」と明かした。（modelpress編集部）
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◆ 榮倉奈々、ポムポムプリンとの対面に歓喜
自身が出演しているポーションのCMをオマージュした別バージョンのCMにポムポムプリンが出演していることについて、榮倉は「小学校の時からプリンが大好きで。その隣のマフィンちゃんも大好きだったので、同じソファで同じことをしているのが、とても嬉しいです」と喜びを語り「個人的に夢のコラボレーションですごく嬉しい」と笑顔。ステージにポムポムプリンが登場すると、榮倉は身につけている衣装に「エプロンですね？ふんどしではない？かわいいです」と投げかけて会場を沸かせ、当日の自身のファッションについては「プリン君カラーにしましたよ。黄色とベレー帽の茶色と合わせてきました」と、ポムポムプリンを意識したこだわりのコーディネートのポイントを紹介した。
◆榮倉奈々、ポムポムプリンに名前を呼ばれ喜び
イベントでは、ポムポムプリンのエプロンがずり下がってしまうハプニングや、カフェで提供されるドリンクを榮倉が試飲する一幕もあった。ポムポムプリンの「奈々さん！召し上がれ！」という言葉に続いて試飲した榮倉は「名前を呼ばれたのに全部持っていかれました（笑）。嬉しい！奈々さんって呼ぶんですね。ありがとうございます。美味しかった」とニッコリ。ポムポムプリンの降壇後も榮倉は「小学校から本当にプリンちゃんが大好きだったので、まさか店長に会えるとは思わなくて嬉しかったです」とコメントし、憧れのキャラクターとの時間を存分に楽しんでいた。
◆榮倉奈々、今夏行きたい場所明かす
榮倉は周囲でポーションを飲む人が増えたか聞かれると「ちょうど最近、ここ数日暑くなってきて。『あ、ポーションのストックを買いに行かなきゃ』という話をしたばっかりだったんです。なので私も、『あ、そうだった』と思って、ストックしなきゃです」と笑顔。「私はストックもだし、冷凍にしたいので、そういう意味で多めに持っておきたいんです」と普段使いしていることを明かした。さらに、この夏行ってみたい場所を質問されると「日本の素敵な避暑地に行ってみたいなと思います。具体的にどこっていうわけじゃないんですけれども、きっと熱くはなると思うので。日本の素敵な場所巡りをしてみたいです」と明かした。（modelpress編集部）
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