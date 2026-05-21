◆米大リーグ パドレス―ドジャース（２０日、米カリフォルニア州サンディエゴ＝ペトコパーク）

パドレス・松井裕樹投手（３０）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・ドジャース戦で０―３でリードされた７回から３番手で登板した。ドジャース戦の登板は今季初めて。いきなり大谷翔平投手（３１）との対戦を迎えた。

初回に先頭弾を放っていた大谷との今季初対戦をいきなり迎えた松井。カウント１―１から低めのスライダーで遊飛に打ち取った。続くベッツには左中間への二塁打を浴びたが、三盗を刺し、フリーマンからは空振り三振を奪った。この時点で今季９回３分の２を無失点。５登板にまたがって１試合分を無失点で抑えたことになった。

松井は２月のアリゾナ州ピオリアでのキャンプ中に実戦形式の打撃練習で左内転筋を負傷。予定されていた３月のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）出場を辞退。開幕も負傷者リスト（ＩＬ）で迎えた。

今月８日（同９日）の本拠地・カージナルス戦で今季メジャー初登板を果たすと、全試合で複数イニングを投げ、試合開始前の時点で４試合、８回３分の２を投げて無失点の好投を見せていた。