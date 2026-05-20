松島花、母との2ショット公開「骨格そっくり」「美人オーラすごい」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】モデルの松島花が5月19日までに自身のInstagramを更新。母との2ショット公開し反響を呼んでいる。
【写真】36歳モデル「骨格そっくり」母公開
松島は「今日は母の誕生日でした！！両親と夫と4人で食事に」とコメントし、母とのショットや誕生日ケーキの写真などを複数枚投稿。店内にて、笑顔を見せる松島と、バースデーカードを手に持つ母との2ショットを公開している。
また、両親へ新しい車をプレゼントしたという松島は「お誕生日おめでとう。お節介なところも、心配性なところも、愛情深くて大好きです。これからも笑って幸せに過ごして」と母への愛情溢れるメッセージをつづっている。
この投稿に「骨格そっくり」「美人オーラすごい」「家族仲良しで素敵」「母親思いですね」「お母さんも絶対美人さん」「花ちゃんの笑顔も可愛い」「家族への愛が伝わります」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】36歳モデル「骨格そっくり」母公開
◆松島花、母との2ショット
松島は「今日は母の誕生日でした！！両親と夫と4人で食事に」とコメントし、母とのショットや誕生日ケーキの写真などを複数枚投稿。店内にて、笑顔を見せる松島と、バースデーカードを手に持つ母との2ショットを公開している。
◆松島花の投稿に反響
この投稿に「骨格そっくり」「美人オーラすごい」「家族仲良しで素敵」「母親思いですね」「お母さんも絶対美人さん」「花ちゃんの笑顔も可愛い」「家族への愛が伝わります」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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