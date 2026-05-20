ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¥µ¥¤¥±ÊÁT¥·¥ã¥Ä¤òÂµ¤Þ¤¯¤ê¡ª¥á¥¬¥Í»Ñ¤Ç¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë¥â¥Î¥¯¥í¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¸ø³«
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①～⑥ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤ÎT¥·¥ã¥Ä¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬ÌÜ¤ò¤Ò¤¯½é²Æ¥³ー¥Ç
ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤¬¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥â¥Î¥¯¥í¤Î¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¢£ÌÚÂ¼ÂóºÈ¡Ö¤Þ¤À5·î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡Ä¡×
Á°È±¤Ï¸å¤í¤Ë¥é¥Õ¤ËÎ®¤·¡¢¥á¥¬¥Í¤ò¤«¤±¤¿ÌÚÂ¼¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¥Ú¥¤¥ó¥¿ーGEN¡Ê·ËÀî¸¹¡Ë¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖLOVE EAR ART¡Ê¥é¥Ö¡¦¥¤¥¢ー¡¦¥¢ー¥È¡Ë¡×¤Î¥µ¥¤¥±¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤ÊÈ¾ÂµT¥·¥ã¥Ä¤òÂµ¤ò¤Þ¤¯¤Ã¤ÆÃå¤³¤Ê¤·¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤À5·î¤À¤È¤¤¤¦¤Î¤Ë¡¢ÆüÃæ¤ÏÊªÀ¨¤¤½ë¤µ¤Ç¤·¤¿¤Í¡Ä¡£º£Ç¯¤Î²Æ¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿µ¤»ý¤Á¤Î¥¹¥¿¥ó¥Ð¥¤¤ò¤·¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¤Í¡Ä¡×¤ÈÄÖ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê²Æ¤Îµ¤ÇÛ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£