本来なら恐怖…!!深夜に現れた悪霊に驚く心の余裕すらないOLに悪霊のほうが「なんだか…ゴメンナサイ!?」【作者に聞く】

本来なら恐怖…!!深夜に現れた悪霊に驚く心の余裕すらないOLに悪霊のほうが「なんだか…ゴメンナサイ!?」【作者に聞く】