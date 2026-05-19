糖質0・15種バイキングが無料で体験可能！ こんにゃくパーク「『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』特別イベント」

記事ポイント こんにゃくパークが2026年5月16日〜31日、『こんにゃく麺の日』・『こんにゃくの日』にあわせた特別イベントを開催します無料こんにゃくバイキングで15種類のメニューが楽しめ、5月20日・29日は来場者にミニこんにゃくゼリーが配布されます6種類の商品をセットにした1,404円（税込）の限定セットも販売されます こんにゃくパークが2026年5月16日〜31日、『こんにゃく麺の日』・『こんにゃくの日』にあわせた特別イベントを開催します無料こんにゃくバイキングで15種類のメニューが楽しめ、5月20日・29日は来場者にミニこんにゃくゼリーが配布されます6種類の商品をセットにした1,404円（税込）の限定セットも販売されます

群馬県にあるこんにゃくのテーマパーク「こんにゃくパーク」が、2026年5月16日（土）から31日（日）の期間、こんにゃくの魅力を体感できる特別イベントを開催します。

『こんにゃく麺の日』（5月20日）と『こんにゃくの日』（5月29日）にあわせた企画で、無料バイキングや来場者へのプレゼント、限定セット販売が行われます。

こんにゃくパーク「『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』特別イベント」





開催期間：2026年5月16日（土）〜5月31日（日）会場：こんにゃくパーク（群馬県甘楽郡甘楽町小幡204-1）無料こんにゃくバイキング：入場無料限定セット価格：1,404円（税込）問い合わせ：Tel 0274-60-4100

こんにゃくパークは、2014年にオープンしたヨコオデイリーフーズ運営のこんにゃく専門テーマパークです。

工場見学・こんにゃくバイキング・手作り体験・ショップ・足湯・観覧車を備え、子どもから大人まで訪れることができます。

今回のイベントでは、無料バイキングに「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」や「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」が加わり、通常の15種類のこんにゃくメニューとあわせて提供されます。

こんにゃく麺やこんにゃくゼリーをはじめ、菓子・デザート・加工食品など多分野にわたるこんにゃくの活用は現在も広がっており、化粧品分野への展開など機能性素材としての側面にも注目が集まっています。

今回のイベントは、そうした多様化するこんにゃくの魅力を来場者が直接体感できる場として設けられています。

無料こんにゃくバイキングと来場者プレゼント

期間中の無料こんにゃくバイキングでは、こんにゃくラーメン・みそ田楽・こんにゃくバーベキュー・ゼリー・プリンなど毎日15種類のメニューが用意されます。

イベント期間内の特別対応として、「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく」と「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」が追加提供されます。

『こんにゃく麺の日』にあたる5月20日と『こんにゃくの日』にあたる5月29日の2日間は、その日に来場した全員にミニタイプのこんにゃくゼリーが配布されます。

入場自体に費用がかからないため、バイキングとプレゼントをあわせて無料で体験できる機会となっています。

『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』限定セット





イベント期間中に販売される限定セットは、6種類の商品で構成されています。

月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく（醤油）・月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく（ごまだれ）・月のうさぎ おさしみこんにゃく（酢みそ）・糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン・糖質0カロリーオフ麺 味噌ラーメン・こんにゃく極上冷やしラーメン2人前がセットとなり、価格は1,404円（税込）です。





「月のうさぎ 冷やし中華風こんにゃく（ごまだれ）」は、こんにゃく麺を冷やし中華スタイルで楽しめる商品です。

糖質が気になる場面でも取り入れやすい素材特性を活かした商品で、醤油・ごまだれの2種類の味が限定セットに収録されています。





「糖質0カロリーオフ麺 醤油ラーメン」は、糖質ゼロ・カロリーオフを訴求するこんにゃく麺製品です。

ラーメンの形状でありながらこんにゃくを主原料とする点が特徴で、醤油・味噌の2種が限定セットに含まれています。

こんにゃくパークの常設コンテンツ

こんにゃくパークでは、イベント期間外も工場見学（無料）でこんにゃくとゼリーの製造工程を見学でき、歴史や雑学がパネルと映像で解説されています。

有料コンテンツとして、こんにゃく・ミニゼリー・カップゼリー・パウチゼリーなど3か所の詰め放題エリアと、手作りこんにゃくゼリーフルーツ体験コース・こんにゃくカラーマジック体験コース・手作りこんにゃく体験コースの3種類の手作り体験が通年で設けられています。

詰め放題の対象商品は季節ごとに入れ替わります。

こんにゃくの消費拡大を目的として2014年にオープンしたこんにゃくパークは、食べるだけでなく作る・見る・触れるという複数の体験を一か所で提供しています。

5月16日からの期間限定イベントは、無料バイキングの拡充・来場者プレゼント・限定セット販売の3軸で、こんにゃくの多様な楽しみ方を体感できる構成となっています。

こんにゃくパーク「『こんにゃく麺の日』＆『こんにゃくの日』特別イベント」の紹介でした。

よくある質問

Q. 無料こんにゃくバイキングに事前予約は必要ですか？

A. プレスリリースには予約に関する記載がなく、詳細は公式サイト（konnyaku-park.com）またはTel 0274-60-4100で案内されます。

Q. ミニこんにゃくゼリーが配布される日はいつですか？

A. 『こんにゃく麺の日』の5月20日と『こんにゃくの日』の5月29日の2日間、その日の来場者に配布されます。

Q. 限定セットはイベント期間中いつでも購入できますか？

A. 販売期間は2026年5月16日（土）〜5月31日（日）です。

数量や在庫状況の詳細は公式サイトまたはTel 0274-60-4100に掲載されます。

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