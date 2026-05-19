一枚で着映えと体型カバーをかなえる。PLSTからワンピースコレクション「Everyday Dress」が登場

ファーストリテイリンググループが展開するブランド「PLST（プラステ）」は5月11日より、夏のワンピースコレクション「Everyday Dress」を順次発売しています。

■着心地や体型カバーにこだわった5アイテム

同コレクションでは、長期化する日本の酷暑に対応する機能性・快適性・デザイン性を兼ね備えたワンピースを提案しています。

第一弾として展開するアイテムでは、一枚で着映えと体型カバーを叶えるシルエットにこだわりました。

「ハイストレッチナイロンフレアワンピース」（1万5,000円）は、軽やかさや柔らかさを特徴にもつ、ストレッチ性のある素材を使用。

上半身をコンパクトにフィットさせ、ウエストから裾に向かって広がるフィットアンドフレアのスタイルを取り入れています。

真夏も着回ししやすい接触冷感とイージーケア機能、撥水加工も兼備しています。

「ハイストレッチナイロンドッキングワンピース」（1万3,000円）は、Tシャツとスカートをドッキングさせたデザイン。トップスは滑らかで肌触りが良い素材、スカートには軽くて柔らかい素材を使用しています。イージーケア機能付きで、手入れもしやすくなっています。

「サッカーノースリーブワンピース」（9,900円）は、肌離れが良く通気性に優れたサッカー素材を使用した、スキッパーデザインのワンピース。サイドには涼しげな印象をあたえるスリットが入っています。

「ベルテッドワンピース」（1万5,000円）は、ゆとりのある着心地が特徴。ウエストのバックベルトで身幅にメリハリを加え、スタイルアップも叶えます。スタンドカラーで、首元をすっきりと見せることもできます。

「ホールガーメントワンピース」（1万3,000円）は、上半身は体に沿わせ、スカート部分はほどよく広がるフレアシルエットを取り入れ、立体感のあるスタイルが特徴。弾力性のある素材と編み方によるストレッチ性を活かし、縦にすらっと見えやすくなっています。

■コレクション概要

コレクション名：Everyday Dress

商品名：ハイストレッチナイロンフレアワンピース

カラー：ブラウン、ネイビー

価格：1万5,000円

発売日：2026年5月11日

商品名：ハイストレッチナイロンドッキングワンピース

カラー：ブラウン、ブラック

価格：1万3,000円

発売日：2026年5月11日

商品名：サッカーノースリーブワンピース

カラー：グレー、ブルー、ネイビー

価格：9,900円

発売日：2026年5月18日

商品名：ベルテッドワンピース

カラー：グレー

価格：1万5,000円

発売日：2026年5月18日

商品名：ホールガーメントワンピース

カラー：ダークブラウン、ネイビー

価格：1万3,000円

発売日：2026年5月下旬

（フォルサ）