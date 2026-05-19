球団公式SNSが移動の様子を公開…「機内モード・オン」

ホワイトソックスの村上宗隆内野手が見せた“私服姿”が話題となっている。17日（日本時間18日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で先発出場し、チームの劇的なサヨナラ勝利に貢献した。試合後に球団公式SNSが公開した敵地へ移動する際の様子に、米ファンもすっかり虜になった。

この日は4打数無安打で迎えた9回の第5打席、外角高めフォーシームを捉え、右中間へ二塁打を放った。5回1死一、二塁の場面では、二ゴロを打たされるも全力疾走で併殺を阻止し、直後の同点適時打を演出する献身的な姿勢を見せている。チームは延長10回にサヨナラ弾が飛び出し、ライバル球団との3連戦を勝ち越した。

劇的勝利から約3時間後、球団はインスタグラムを更新し「機内モード・オン」と題して敵地シアトルへ移動する選手たちの映像を公開した。その中には村上の姿もあり、上下黒の私服にサングラスを着用してサムズアップを決めている。上機嫌な様子が印象的だが、左手には侍ジャパンのアイテムらしきバッグが握られていた。

チームを牽引する主砲の普段は見られない姿にファンも大興奮の様子だ。「ムラカミは最高にカッコいい」「ムネのバッグは一般に販売されてる？」「侍ジャパンのバッグを持ったムネ涙 絶対にジャパン・テーマ・ナイトを開催すべきだ」「GO ソックス!」「ムネ（ハートマークの絵文字）」「頑張って!」といった声が寄せられていた。（Full-Count編集部）