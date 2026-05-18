5月17日放送の『千鳥の鬼レンチャン』（フジテレビ系）で、モノマネ芸人・カトリーナ陽子が人気企画「サビだけカラオケ」に挑戦。その最中、モノマネ芸人夫婦・たむたむと沙羅が登場し、“浮気疑惑”をめぐる修羅場が繰り広げられた。

「番組では、2024年10月放送回の映像を回顧。沙羅さんは当時、『結婚するときに言ったんですよ。2人きりで密室に入るなと。でもカトリーナ陽子ちゃんを助手席に乗せていました』と不満を口にしていました。また、ものまねタレント・ななみななさんとカトリーナさんとご飯に行くなどしていたことも明らかになり、沙羅さんはあきれ顔。この頃から、“女性好きなのでは”というイメージがつき始めていました」（芸能ジャーナリスト）

今回あらためてたむたむの話題を振られたカトリーナは、「相当迷惑ですね。説明が足りなさすぎる。たむたむの女みたいな疑惑を持たれるなんて最悪です」と憤りを露わに。実際には、ななみなな、エハラマサヒロらも含めた4人での食事会だったと説明した。

「その後スタジオにたむたむ夫妻が登場し再び“助手席問題”を追及。沙羅さんは『なんで助手席に乗った？』と険しい表情を浮かべ、ファミリーカーにもかかわらず助手席だった理由を問い詰めていました。カトリーナさんは荷物が多かったためと説明したものの、たむたむさんは『あっせぇ』と考えが浅いと一蹴。これには、スタジオでVTRを見ていたかまいたち、千鳥の4人も呆れながら大爆笑。スタジオには絶妙な空気が流れていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

Xでは、

《これ浮気願望あるな》

といった声のほか、たむたむに腹立たしさを覚える視聴者も。

さらに番組内では、カトリーナの口から、たむたむがカトリーナに「個人レッスンをしてあげたい」とギター指導を持ちかけていたことも発覚。沙羅は「モノマネ芸人の女子全員イこうとしてる？」と怒りをあらわにし、スタジオは騒然となった。

「たむたむさんはレッスンの件についても『覚えていない』『どっちでもいい』と発言しており、その投げやりにも見える態度に違和感を抱いた視聴者もいたようです。また“食事会の様子を撮影して奥さんに送ればいい”という提案に対しても『送らない』と答えていたことで、“女性関係にだらしないのでは”という印象を持たれてしまった可能性もありますね。

バラエティを盛り上げるためのキャラクターなのかもしれませんが、Xでは厳しい声も目立っていました。最終的に沙羅さんは、カトリーナさんへの怒りはないとしつつも、『むしろたむたむにめちゃくちゃ腹立ってますね』と夫への不満は収まらない様子のままスタジオを後にしました」（前出・芸能ジャーナリスト）

バラエティらしいやり取りとして盛り上がった一方、視聴者には“修羅場”として映った部分もあったようだ。