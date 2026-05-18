【毎月19日限定】ステラおばさんのクッキー詰め放題開催。2580円で約5000円相当分をゲットするチャンス。

クッキー専門店「ステラおばさんのクッキー」では、毎月19日に、一部店舗で「クッキー詰め放題」イベントを開催しています。

一日限定のキャンペーン！

「クッキー詰め放題」では、ケースから好きなクッキーをトングで袋詰めにできます。ジッパー付きの袋に、ジッパーが閉まるまで詰められるドキドキのチャレンジイベントです。

クッキーは人気ナンバー1のチョコレートチップクッキーや季節限定クッキーなどが用意されています。

詰め放題の価格は2580円。約5000円以上のクッキーを詰めることができるそう。

詰め放題にはいくつかルールがあります。手でクッキーを触ったり、一度掴んだクッキーをカゴに戻したり詰め直しするのはNGです。ジッパーを閉めた状態で、レジまで持って行けばOK。

詰め方次第では、大量にクッキーをゲットできますよ。

詰め放題の整理券は開店時間から配布されます。

一部店舗においては、開店時間より前に整理券を配布する店舗もあります。

詰め放題の整理券は配布終了と共に受付を終了する場合があります。

開催店舗は、全国直営・加盟店60店舗の内39店舗です。

対象店舗をチェックしてください。ルミネ北千住店、岡山イオン店、千葉シーワン店は対象外となります。

お得なので、ぜひチャレンジしてみて。

東京バーゲンマニア編集部