5打数3安打2打点で打率.258

【MLB】ドジャース 10ー1 エンゼルス（日本時間18日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は17日（日本時間18日）、敵地のエンゼルス戦に「1番・指名打者」で先発出場し、今季3度目の1試合3安打をマークした。「ピッチング前にいい感覚を掴めたのが、継続しているという感じ」と、復調の手ごたえを口にした。

初回に中前打を放つと、4回に右前2点打。9回の左前打と合わせて、4月27日（同28日）の本拠地・マーリンズ戦以来、今季3度目の1試合3安打とした。

16日（同17日）の同戦では4打数2安打5打点。2戦7打点の荒稼ぎだ。大谷は「（ストライク）ゾーンもしっかり把握できてるのが一番いいんじゃないかなと。あとは打球がしっかり、それなりに上がってきている。いい角度で振れていれば、長打もホームランも増えてくるかなと思います」と語った。

大谷は12日（同13日）に12試合ぶりとなる7号を放ち、翌日からは打者として2試合欠場した。休養の効果を問われると、「どちらかというと、休み前にいい感覚を掴めたというか、ピッチング前にいい感覚を掴めたのが、継続しているという感じかなと」と話した。（Full-Count編集部）