XiaomiがアップルのTOP3独占阻止、26年4月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10
「BCNランキング」2026年4月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）
3位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
5位 Soundcore P40i
A3955N_1（Anker）
6位 Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）
7位 Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds
第2世代（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods Pro 3
MFHP4J/A（アップル）
2位 REDMI Buds 8 Lite
M2539E1（Xiaomi）
3位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
4位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
A3955N_1（Anker）
6位 Soundcore P30i
A3959N_1（Anker）
7位 Soundcore Liberty 5
A3957N_1（Anker）
8位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット
WF-1000XM6（ソニー）
9位 ワイヤレスステレオヘッドセット
WF-C510（ソニー）
10位 QuietComfort Ultra Earbuds
第2世代（BOSE）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。