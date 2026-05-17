二塁打＆三塁打＆盗塁…ダイヤモンドを駆け回った大谷

【MLB】ドジャース 15ー2 エンゼルス（日本時間17日・アナハイム）

ドジャースの大谷翔平投手は16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦で2安打5打点の大活躍だった。第5打席では右翼線へ鋭いライナーを放つと、快足を飛ばして一気に三塁へ。相手の中継プレーが乱れる間にホームインした。ネクストバッターズサークルから見ていたムーキー・ベッツ内野手は「あれこそショウヘイがやりそうなことだ」と称えた。

大谷は初回に四球で出塁し、すぐさま二盗成功。第5打席では右翼線へのライナーを放ち、打球はフェアゾーンでワンバウンドしてファウルゾーンのネットに跳ね返った。同球場に新設されていたもので、ネットがない時代であればエンタイトル二塁打となっていたところだった。

瞬く間にダイヤモンドを一周した大谷に、ベッツは驚き。「あんなことができる人はそう多くはないよ。ベースをあれだけの速さで走れる選手なんてね。でも、彼なら（方法を）見つけちゃうんだろう」と振り返った。

大谷は9回1死満塁の場面で回ってきた第6打席でも、右翼線へ走者一掃の二塁打をマーク。グラウンドを駆け回った一日だった。（Full-Count編集部）