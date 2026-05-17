3回と5回に被弾…タイヨンは被本塁打5＆自責8

【MLB】Wソックス 8ー3 カブス（日本時間17日・シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手は16日（日本時間17日）、本拠地でのカブス戦に「2番・一塁」で出場し、メジャー移籍後初となる1試合2本塁打を放つなど、3打数2安打3打点で大勝に貢献した。一方で、村上に16＆17号を献上するなど、計5被弾を喫したジェームソン・タイヨン投手は意気消沈。試合後、村上を称賛するコメントを残した。

タイヨンは初回、バルガスに3ランを浴びると、3回1死で迎えた第2打席、村上にチェンジアップを捉えられた。左中間スタンドへ運ばれた16号ソロは、打球速度105マイル（約169.0キロ）、飛距離389フィート（約118.6メートル）の一撃だった。その直後にはモンゴメリーにも一発を浴びた。

そして5回無死一塁、村上に今度は直球を捉えられた。6回にもベニンテンディに被弾し、1試合5被本塁打、まさかの自責点8という内容で敗戦投手になった。4年6800万ドル（約107億7000万円）の契約を結ぶ右腕は試合後、虚ろな視線で地元放送局の取材に応じた。

5被弾を喫したことについては「左打者が7人いる打線で、2〜4番は本塁打を打ったり長打を打つものだし、彼らに対して狙い通りの球を投げ切れなかった。全てのミスが本塁打になっているように思えるし、アジャストするしかないってことだと思う」と落胆した様子だった。

さらに、警戒しながらも2本のアーチを献上した村上は「（1本目は）外角低めに投げたかった。外角には行っていたが……かなりのパワーの持ち主だ」と脱帽の様子だった。（Full-Count編集部）