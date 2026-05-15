来週の主なマーケットイベント
◎経済統計・イベントなど
◇５月１８日
１０：３０ 日・５年物利付国債の入札
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（全米住宅建設業者協会）住宅市場指数
※Ｇ７（主要７カ国）財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで）
◇５月１９日
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・閣議
◇５月２０日
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１５：００ 独・生産者物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※米・２０年物国債入札
◇５月２１日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・経常収支
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
◇５月２２日
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：００ 英・小売売上高
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
２３：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※日・閣議
◎決算発表・新規上場など
○５月１８日
決算発表：イチケン<1847>，芝浦機<6104>，ＧＭＢ<7214>
○５月１９日
決算発表：相模ゴ<5194>，ＴＹＫ<5363>，うかい<7621>
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか
○５月２０日
決算発表：技研ＨＤ<1443>，極楽湯ＨＤ<2340>，夢みつけ隊<2673>，フライト<3753>，ユビキタスＡＩ<3858>，城南進研<4720>，アーレスティ<5852>，フリージア<6343>，大同信<6743>，ＩＮＥＳＴ<7111>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，東京海上<8766>
※海外企業決算発表：エヌビディアほか
○５月２１日
※海外企業決算発表：ウォルマートほか
出所：MINKABU PRESS
◇５月１８日
１０：３０ 日・５年物利付国債の入札
１１：００ 中・小売売上高
１１：００ 中・工業生産高
１１：００ 中・固定資産投資
１１：００ 中・不動産開発投資
２３：００ 米・ＮＡＨＢ（全米住宅建設業者協会）住宅市場指数
※Ｇ７（主要７カ国）財務相・中央銀行総裁会議（１９日まで）
◇５月１９日
０５：００ 米・対米証券投資
０８：５０ 日・実質ＧＤＰ（国内総生産，速報値）
０９：３０ 豪・ウエストパック消費者信頼感指数
１０：２０ 日・１年物国庫短期証券の入札
１０：３０ 豪・豪中央銀行が金融政策会合の議事要旨公表
１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）
１３：３０ 日・設備稼働率
１３：３０ 日・第３次産業活動指数
１５：００ 英・失業率
１５：００ 英・失業保険申請件数
１８：００ ユーロ・貿易収支
２１：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が討議に参加
２３：００ 米・住宅販売保留指数
※日・閣議
◇５月２０日
１０：３０ 日・２０年物利付国債の入札
１５：００ 英・消費者物価指数
１５：００ 英・小売物価指数
１５：００ 独・生産者物価指数
１６：１５ 日・訪日外国人客数
１８：００ ユーロ・消費者物価指数（改定値）
２０：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
２２：１５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※米・２０年物国債入札
◇５月２１日
０３：００ 米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）議事要旨
０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）
０８：５０ 日・機械受注
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：３０ 豪・失業率
１０：３０ 豪・新規雇用者数
１６：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１６：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・経常収支
１７：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）
１７：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
１８：００ ユーロ・建設支出
２１：３０ 米・新規失業保険申請件数
２１：３０ 米・失業保険継続受給者数
２１：３０ 米・フィラデルフィア連銀製造業景気指数
２１：３０ 米・住宅着工件数
２１：３０ 米・建設許可件数
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）
２２：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）
２３：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）
◇５月２２日
０８：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査
０８：３０ 日・全国消費者物価指数
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１５：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１５：００ 独・ＧＤＰ（国内総生産，改定値）
１５：００ 英・小売売上高
１５：４５ 仏・企業景況感指数
１７：００ 独・ＩＦＯ企業景況感指数
２３：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）
２３：００ 米・ウォラーＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が講演
※日・閣議
○５月１８日
決算発表：イチケン<1847>，芝浦機<6104>，ＧＭＢ<7214>
○５月１９日
決算発表：相模ゴ<5194>，ＴＹＫ<5363>，うかい<7621>
※海外企業決算発表：ホーム・デポほか
○５月２０日
決算発表：技研ＨＤ<1443>，極楽湯ＨＤ<2340>，夢みつけ隊<2673>，フライト<3753>，ユビキタスＡＩ<3858>，城南進研<4720>，アーレスティ<5852>，フリージア<6343>，大同信<6743>，ＩＮＥＳＴ<7111>，ＳＯＭＰＯ<8630>，ＭＳ＆ＡＤ<8725>，東京海上<8766>
※海外企業決算発表：エヌビディアほか
○５月２１日
※海外企業決算発表：ウォルマートほか
出所：MINKABU PRESS