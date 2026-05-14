レミオロメン、活動休止前のライブ映像を3週連続でYouTubeプレミア公開

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レミオロメンが、活動休止前のライブ映像を3週連続でYouTubeでプレミア公開する。

■「雨上がり」「スタンドバイミー」「明日に架かる橋」の映像を順次公開

14年ぶりに活動を再開し、15年ぶりの全国ツアー『Reunion Tour 2026』が全公演ソールドアウトとなっているレミオロメン。

全国各地でブランクなどまったく感じさせない演奏力と高い音楽性で、再びオーディエンスとの繋がりを深める日々が始まるなか、ツアーが全公演ソールドアウトしたことへの御礼と、5月10日の静岡公演から次の6月6日の福岡公演まで3週間の小休止期間となるため、その間もレミオロメンのライブを楽しんでほしいという想いを込めて今回の企画が決定した。

公開されるのは、2005年3月9日に行われた初の武道館ライブの「雨上がり」、2010年に行われた『10th Anniversary TOUR 2010 “花鳥風月”』よりメンバーの地元である山梨県立県民文化ホールでの「スタンドバイミー」、そして2008年に行われた『TOUR 2008 Wonderful ＆ Beautiful』から東京国際フォーラムでの「明日に架かる橋」。5月15日より3週連続で金曜日の22時に公開される。

なお、こちらの映像は9月末までの期間限定公開となっている。

■【画像】ライブ映像プレミア公開のサムネイル

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レミオロメン OFFICIAL SITE

https://remioromen.jp/