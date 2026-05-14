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こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月14日は、HDMI端子の向き変更とHDMI 2.1フルスペック対応を両立した、UGREEN（ユーグリーン）の「HDMI2.1 L型変換アダプタ」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

UGREEN HDMI2.1 最新L型変換アダプタ 90度 270度（2個セット）HDMIオスtoメスアダプタ 延長アダプタ 48Gbpsハイスピード eARC/HDR対応 8K/60Hz 3D対応 1,599円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

HDMI端子の“向き問題”をスッキリ。UGREENの「HDMI2.1 L型変換アダプタ」がクーポン利用で15％オフ！

テレビ裏やモニター周辺で意外と困るのが、HDMIケーブルの“向き問題”です。

UGREEN（ユーグリーン）の「HDMI2.1 L型変換アダプタ」は、L型設計とHDMI 2.1フルスペック対応で、配線ストレスをスマートに解決してくれるアイテム。今ならクーポン利用で15％オフとお買い得です。

デスク裏や壁際設置のテレビでありがちなのが、HDMIケーブルの飛び出し問題。ケーブルが真っすぐ伸びることでスペースを圧迫したり、無理な曲がりで端子に負荷がかかったりすることもあります。

「HDMI2.1 L型変換アダプタ」は、その悩みをシンプルに解決してくれるアクセサリ。90度+270度L型形状によってケーブルの向きを変えられるため、狭いスペースでも配線を整理しやすくなります。

テレビを壁際に寄せたいときや、ゲーミングモニター周りをスッキリさせたいときにも便利。小さなパーツですが、配線環境の快適さを大きく変えてくれそうです。

HDMI 2.1フルスペック対応で8K環境の映像出力もサポート

見た目はコンパクトでも、性能面はしっかり最新仕様。「HDMI 2.1規格」に対応しており、最大8K/60Hzや4K/120Hzの映像出力をサポートしています。

さらに、最大48Gbpsの高速伝送にも対応。高リフレッシュレート環境や次世代ゲーム機、ハイエンドGPUを使った映像出力でも性能を活かしやすい仕様です。

VRRやeARCなど、HDMI 2.1世代ならではの機能を重視したい人にもおすすめ。変換アダプタを挟むことでスペック低下が気になるケースでも、このフルスペック対応なら安心感があります。

UGREENの「HDMI2.1 L型変換アダプタ」は、HDMI端子の向き変更と、HDMI 2.1フルスペック対応を両立した便利アイテム。配線をスッキリ整理しつつ、8Kや4K/120Hz環境を快適に使いたい人にぴったりです。

UGREEN HDMI2.1 最新L型変換アダプタ 90度+270度（2個セット）HDMIオスtoメスアダプタ 延長アダプタ 48Gbpsハイスピード eARC/HDR対応 8K/60Hz 3D対応 1,599円 （クーポン利用で15％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月14日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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