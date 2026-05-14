5分で完成！暑い日にもぴったりの「トマト副菜」

暑さで食欲がないときでもしっかり栄養はとりたい。そんなときにおすすめの、トマトを使った簡単＆さっぱりとした副菜をご紹介します。

▼5分で完成！イタリアントマト

スライスしたトマトに粉チーズ、青じそ、オリーブオイルをかけた一品。おもてなし料理としてもおすすめです。



▼作りおきに◎オニオンソースあえ

みじん切りの玉ねぎ、ポン酢しょうゆ、オイスターソースでたれを作り、トマトをあえた一品。すぐ食べても、作りおきとして味をなじませてもおいしいです。



▼おつまみにも◎バジルトマトのサラダ

切ってあえるだけの簡単レシピ。見栄えもよく、食卓を華やかにしてくれます。ワインのおともにおすすめ。



▼香り豊かなごまあえ

すりごまをベースにしてトマトをあえる速攻レシピ。ごまの風味が香り、食べやすい一品です。



▼麺のトッピングにも◎トマトオクラあえ

夏の定番のトマト、オクラをかつお節、だしじょうゆであえます。そうめんなどのトッピングにもおすすめ。







トマトは水分量が多く、暑い日に体の内側からクールダウンしてくれる野菜のひとつ。そのまま食べてもおいしいですが、少し手を加えるだけで華やかな一品に。作りおきもできるので、時間があるときにまとめて作っておくのもおすすめです。さっぱりトマトの副菜で、暑い夏を乗り切っていきましょう。

執筆：早藤千紘

管理栄養士、食学士、野菜ソムリエ。 大手企業の社員食堂栄養士、有名クッキングスクールの講師、食学士としてセミナー講師などを経験。現在は自身の子育てをメインに、管理栄養士の資格を活かして、食事と健康・美容の大切な繋がりや、子どもへの食育の大切さを多くの方に知っていただけるよう活動中。