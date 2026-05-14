開催：2026.5.14

会場：ダイキン・パーク

結果：[アストロズ] 4 - 3 [マリナーズ]

MLBの試合が14日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。

アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。

1回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 HOU 0-1 SEA

6回表、6番 ルーカス・レイリー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 HOU 0-2 SEA

6回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-2 SEA、1番 ホセ・アルテューベ カウント3-2から押し出しの四球でアストロズ得点 HOU 2-2 SEA

8回裏、1番 ホセ・アルテューベ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 3-2 SEA

9回表、2番 フリオ・ロドリゲス カウント3-2から押し出しの四球でマリナーズ得点 HOU 3-3 SEA

10回裏、8番 ザック・コール 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 4-3 SEA

試合は4対3でアストロズの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアストロズのブライアン・アブレイユで、ここまで2勝2敗1S。負け投手はマリナーズのアレックス・ホッピーで、ここまで0勝1敗0S。

ここまでアストロズは17勝27敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方マリナーズは21勝23敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-05-14 13:36:28 更新