2026年5月14日（木） MLB アストロズ vs マリナーズ 試合結果
開催：2026.5.14
会場：ダイキン・パーク
結果：[アストロズ] 4 - 3 [マリナーズ]
MLBの試合が14日に行われ、ダイキン・パークでアストロズとマリナーズが対戦した。
アストロズの先発投手はランス・マクラーズ、対するマリナーズの先発投手はブライス・ミラーで試合は開始した。
1回表、1番 Ｊ．Ｐ．クロフォード 3球目を打ってライトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 HOU 0-1 SEA
6回表、6番 ルーカス・レイリー 3球目を打ってレフトスタンドへのホームランでマリナーズ得点 HOU 0-2 SEA
6回裏、4番 クリスチャン・ウォーカー 4球目を打ってライトスタンドへのホームランでアストロズ得点 HOU 1-2 SEA、1番 ホセ・アルテューベ カウント3-2から押し出しの四球でアストロズ得点 HOU 2-2 SEA
8回裏、1番 ホセ・アルテューベ 5球目を打ってセンターへの犠牲フライでアストロズ得点 HOU 3-2 SEA
9回表、2番 フリオ・ロドリゲス カウント3-2から押し出しの四球でマリナーズ得点 HOU 3-3 SEA
10回裏、8番 ザック・コール 6球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアストロズ得点 HOU 4-3 SEA
試合は4対3でアストロズの勝利となった。
この試合の勝ち投手はアストロズのブライアン・アブレイユで、ここまで2勝2敗1S。負け投手はマリナーズのアレックス・ホッピーで、ここまで0勝1敗0S。
ここまでアストロズは17勝27敗で6.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区4位。一方マリナーズは21勝23敗で2.0ゲーム差の（ア・リーグ）西地区3位となっている。
注）日時の表記はすべて日本時間での記載
2026-05-14 13:36:28 更新