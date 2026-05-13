「チャンスが来なかった」約１か月ぶりの先発→高打点ヘッドで決勝弾。神戸を５戦ぶり“90分勝利”に導いた30歳DFが思いを吐露「素晴らしい選手たちが揃っていて…」

「チャンスが来なかった」約１か月ぶりの先発→高打点ヘッドで決勝弾。神戸を５戦ぶり“90分勝利”に導いた30歳DFが思いを吐露「素晴らしい選手たちが揃っていて…」