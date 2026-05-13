「チャンスが来なかった」約１か月ぶりの先発→高打点ヘッドで決勝弾。神戸を５戦ぶり“90分勝利”に導いた30歳DFが思いを吐露「素晴らしい選手たちが揃っていて…」
５月13日に開催されたJ１百年構想リーグ地域リーグラウンド第12節（延期分）で、２位のヴィッセル神戸は、９位の京都サンガF.C.とホームで対戦。１−０で勝利し、５試合ぶりに90分間での白星を掴んだ。
この一戦で決勝点を挙げたのが、ンドカ・ボニフェイスだ。78分、満田誠のクロスに打点の高いヘディングで合わせて、ゴールネットを揺らしてみせた。
30歳のDFは試合後のフラッシュインタビューで、「正直、僕が触ったのか相手が触ったのか分からない。けど危険なところに飛び込んで、良いボールがきて、そこに入っていけたのは良かった」と自身の今季初ゴールを振り返った。
４月５日のファジアーノ岡山戦（４−１）以来の先発。「本当に素晴らしい選手たちが揃っていて、なかなかチャンスが来なかった」と口にしつつ、「良い準備ができていたので、今日は普段通りにやった。勝ちが必要だったので最低限の仕事ができたと思う」と語った。
久々に３ポイントを獲得した神戸は、首位の名古屋グランパスに得失点差で及ばず２位のままだが、勝点では並んだ。ンドカは「神戸は勝たないといけないチームなので、残り２試合、まずはしっかりと勝つために良い準備をしていきたい」と今後の戦いに目線を向けた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【記事】「大丈夫か？」「やめてくれ」日本の早朝、飛び込んできた“心配な一報”にSNS騒然「代表発表前に」「心配すぎる」
この一戦で決勝点を挙げたのが、ンドカ・ボニフェイスだ。78分、満田誠のクロスに打点の高いヘディングで合わせて、ゴールネットを揺らしてみせた。
30歳のDFは試合後のフラッシュインタビューで、「正直、僕が触ったのか相手が触ったのか分からない。けど危険なところに飛び込んで、良いボールがきて、そこに入っていけたのは良かった」と自身の今季初ゴールを振り返った。
久々に３ポイントを獲得した神戸は、首位の名古屋グランパスに得失点差で及ばず２位のままだが、勝点では並んだ。ンドカは「神戸は勝たないといけないチームなので、残り２試合、まずはしっかりと勝つために良い準備をしていきたい」と今後の戦いに目線を向けた。
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