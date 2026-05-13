【北欧通貨】スウェーデンはインフレの弱さが売り誘う=スウェーデンクローナ



ドルクローナは、クローナ売りがやや優勢。ノルウェーとは違い、スウェーデン中銀（リクスバンク）は今月の会合で政策金利の据え置きを決定。決定前日発表のスウェーデンCPIは前年比マイナスを記録。住宅ローンを除くCPIFも前年比+０．８％とかなり低くなっている。

ドルクローナは９．２５００を挟んでの上下から少し上方シフトという印象。昨日海外市場では９．３１台を付ける場面が見られた。

対円では円安が支えも、クローナの弱さもあり、やや上値が重い。



USDSEK 9.2863 SEKJPY 16.9730

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