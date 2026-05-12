大滝詠一、トリビュートライブ＜MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE＞に吉田美奈子が出演決定
大滝詠一が、2026年6月10日に東京・SGCホール有明で開催するコンサート＜MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI＞に、吉田美奈子が出演することを明らかにした。
このイベントは、6月13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞「MUSIC AWARDS JAPAN(MAJ)」授賞式を前に、日本の音楽シーンへ貢献を果たした音楽家を称える＜MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE＞だ。大滝詠一を敬愛するアーティストが集う本公演に、吉田美奈子の参加が正式にアナウンスされた。
2026年は、大滝詠一が「大瀧詠一」名義で作詞・作曲・プロデュースを手掛けた不朽の名曲「夢で逢えたら」の誕生から、ちょうど50年。この記念すべきアニバーサリーイヤーに、吉田美奈子がトリビュートライブのステージに立つこととなる。
さらに、イベント当日の6月10日には、2025年に開催された＜大滝詠一ナイアガラ・レコード50周年記念コンサート＞の模様を収録した2枚組ブルーレイ映像作品もリリースされる。こちらもあわせてチェックしていただきたい。
◾️＜MUSIC AWARDS JAPAN WEEK SPECIAL LIVE A Tribute to EIICHI OHTAKI＞
公演日 2026年6月10日（水）
会場名 SGCホール有明（〒135-0063 東京都江東区有明３丁目３−８）
開場・開演 17:30開場 / 18:30開演 (21:00終演予定)
出演：
大滝詠一（声の出演 / アーカイブ歌唱）NEW!/ 伊藤銀次 / 稲垣潤一 / 佐野史郎 NEW! / 杉真理 / 鈴木茂 / トータス松本（ウルフルズ）/ 野宮真貴 / ハンバート ハンバート / 藤井フミヤ / 吉田美奈子 NEW! / 渡辺満里奈 …and more!
NIAGARA’S CLUB BAND：
井上鑑(音楽監督/Key）/ 郄水健司(B) / 上原””ユカリ””裕(Dr) / 今剛(G) / 土方隆行(G) / 三沢またろう(Per)…and more!
一般販売\13,000-（税込）
▼オフィシャルチケット抽選先行予約
2026年5月13日（水）18:00〜5月17日（日）23:59
イープラス https://eplus.jp/a_tribute_eo/
ローソンチケット https://l-tike.com/musicawardsjapan/
チケットぴあ https://w.pia.jp/t/eiichi-ohtaki-t/
主催 一般社団法人カルチャー アンド エンタテインメント産業振興会（略称：CEIPA）
共催 一般財団法人 日本音楽産業・文化振興財団（略称：JMCE）
企画制作 MUSIC AWARDS JAPAN 2026 実行委員会 / FM COCOLO
後援 BS朝日／TOKYO FM／J-WAVE／FM802／FM COCOLO
問い合わせ ホットスタッフ・プロモーション
050-5211-6077（平日 12:00〜18:00）
【MUSIC AWARDS JAPAN 2026 オフィシャルサイト】https://www.ceipa.net/feature/majweek_ohtaki
◾️上映イベント概要
○『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』＋『Fussa 45 Studio Live 1976』
【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／140分前後】
＜開催日・会場＞
6/1(月) 15:00 開映 新宿バルト9 (東京都)＊
6/1(月) 15:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/1(月) 15:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
6/2(火) 18:30 開映 新宿バルト9 (東京都)*
6/2(火) 18:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/2(火) 18:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
※6月1日・2日開催の新宿バルト９上映のみ登壇イベントも実施予定。登壇者および登壇時間は後日発表いたします。
＜『大滝詠一ナイアガラ・レコード 50th anniversary Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live』詳細＞
▼出演者
ゲスト：大貫妙子、川崎鷹也、Night Tempo、渡辺満里奈、野宮真貴
スペシャルゲスト：鈴木茂
All Songs Sound Produced by 井上鑑
MUSICIANS：井上鑑（Keyboards）、鶴谷智生（Drums）、高水健司（Bass）、今 剛（Guitar）、三沢またろう（Percussion）、山本拓夫（Woodwind）
▼セットリスト
1 Blue Valentine Day
2 スピーチ・バルーン
3 夏のペーパーバック
4 恋するカレン
5 恋のナックルボール
6 雨のウェンズデイ （feat.鈴木茂）
7 ガラス壜の中の船 （feat.鈴木茂）
8 真夏の昼の夢 （feat.野宮真貴, Night Tempo）
9 夢で逢えたら （feat.Night Tempo, 井上鑑）
10 うれしい予感 （feat.渡辺満里奈）
11 ダンスが終わる前に （feat.渡辺満里奈）
12 Fussa Strut （feat.渡辺満里奈, 川崎鷹也）
13 恋はメレンゲ （feat.渡辺満里奈, 川崎鷹也）
14 君は天然色 （feat.川崎鷹也）
15 蜃気楼の街 （feat.大貫妙子）
16 いつも通り （feat.大貫妙子）
17 幸せな結末 （feat.大貫妙子, 野宮真貴, 渡辺満里奈, 川崎鷹也, Night Tempo）
＿2025年7月12日東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）
＜チケット＞
▼価格：6月1日・2日両日とも
前売券｜3,900円(税別／全席指定)
劇場販売券｜4,900円（税込／全席指定）
チケット販売URL：https://eplus.jp/niagara-50th/
＊劇場販売券：劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合のみ上映劇場にて販売予定
*各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
○『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9 〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』＋『Fussa 45 Studio Live 1976』
【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／140分前後】
＜開催日・会場＞
6/1(月) 18:30 開映 新宿バルト9 (東京都)
6/1(月) 18:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/1(月) 18:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
6/2(火) 15:00 開映 新宿バルト9 (東京都)
6/2(火) 15:30 開映 ミッドランドスクエア シネマ (愛知県)
6/2(火) 15:30 開映 T・ジョイ梅田 (大阪府)
※6月1日・2日開催の新宿バルト９上映のみ登壇イベントも実施予定。登壇者および登壇時間は後日発表いたします。
＜『鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜』詳細＞
▼出演
鈴木茂、井上鑑、上原”ユカリ”裕、長岡道夫、外崎銀河、鈴木雄大、田中拡邦、笹倉慎介
ゲスト：伊藤銀次、杉真理
▼セットリスト
1君は天然色
2バチェラー・ガール
3乱れ髪
4真夏の昼の夢
5ペパーミント・ブルー
6我が心のピンボール
7それはぼくぢゃないよ
8論寒牛男(ロンサム・カウボーイ)
9FUNx4
10Pa-Pi-Doo-Bi-Doo-Ba物語
11Velvet Motel
12外はいい天気（はっぴいえんどvers.）
13青空のように
14カナリア諸島にて
15指切り
16雨のウェンズディ
17恋するカレン
18ナイアガラ・ムーンがまた輝けば
19スピーチ・バルーン
20オリーブの午后
21A面で恋をして
2212月の雨の日
23ソバカスのある少女
24花いちもんめ
25幸せの結末
＿2025年7月13 日渋谷区文化総合センター大和田 さくらホール
＜チケット＞
▼価格：6月1日・2日両日とも
前売券｜3,900円(税別／全席指定)
劇場販売券｜4,900円（税込／全席指定）
チケット販売URL：https://eplus.jp/suzukishigeru-eiichiohtaki/
＊劇場販売券：劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合のみ上映劇場にて販売予定
*各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
＜上映劇場＞
東京｜新宿バルト９｜SHINJUKU WALD11｜https://tjoy.jp/shinjuku_wald9#schedule-content
愛知｜ミッドランドスクエアシネマ｜Midland Square Cinema / Midland Square Cinema 2 |https://ticket.midlandcinema.jp/schedule/ticket/0201/index.html
大阪｜Ｔ・ジョイ梅田｜T・JOY UMEDA|https://tjoy.jp/t-joy_umeda#schedule-content
※開場時間は、映画館によって異なります。
※各劇場、座席種によってアップチャージがある場合がございます。
※3歳以上有料／3歳未満で座席をご使用の場合は有料となります。
※プレイガイドでチケットをご購入の際は、チケット代以外に各種手数料がかかります。
※映画館により、座席間隔をあけてチケット販売を行う場合がございます。今後の情勢に応じて変更となる場合や、各映画館で対応が異なる場合がございますので予めご了承ください
＜大滝詠一ライブ・フィルム『Fussa 45 Studio Live 1976』詳細＞
【2026年／日本／BD／16:9／2ch／2K／20分前後予定】
▼出演
大滝詠一、伊藤銀次（ギター）、村松邦男（ギター）、駒沢裕城（スティール・ギター）、寺尾次郎（ベース）、上原裕（ドラム）、坂本龍一（キーボード）
1.福生ストラット（PART II）
2.あの娘に御用心
3.楽しい夜更し
4.ハンド・クラッピング・ルンバ
5.恋はメレンゲ
＜チケット先行受付（抽選）＞
・イープラス先行：4月14日(火)正午〜5月6日（水・祝）18:00まで先行受付中
・一般発売（先着）
イープラス：5月20日(水)正午〜5月28日（木）18:00まで先行受付中
※プレ／先行受付で残席がある場合に限り一般発売を行います。
※一般発売は先着順となりますので、予定枚数に達し次第受付を終了いたします。
・劇場販売券の販売
5月30日(土)0:00am以降、準備整い次第販売開始
※劇場販分の鑑賞券は一般発売終了後、残席のある場合上映劇場にて販売いたします
イープラス：（PC、モバイル共通）
お客さまサポート（お問い合わせ）：http://eplus.jp/qa/
※購入方法の詳細、会員登録の方法、当選メール紛失、発券方法に関してなど、チケットに関するお問い合わせは、プレイガイドのよくある質問（Q＆A）等をご確認の上、解決しない場合はお手数をおかけいたしますが上記プレイガイドのお問い合わせ先へご連絡ください。
※インターネットでのお申し込みには、事前にプレイガイドの会員登録（無料）が必要になります。
※プレイガイドでは、システムメンテナンスのため、お申し込み・お支払い・お受け取り等の手続きをご利用いただけない時間がございます。詳しくはプレイガイドのホームページにてご確認ください。
＜注意事項＞
※チケットご購入後お客様のご都合による変更および払い戻しは、いかなる場合におきましても行っておりません。予めご了承の上お申し込みください。
※チケットはいかなる場合（紛失・盗難・破損等）でも再発行いたしません。予めご了承ください。
※営利を目的としたチケットの購入、譲渡・転売行為（ネットオークション・チケット売買サイト・金券ショップ等）は、いかなる場合も固くお断りしております。
※劇場内は、カメラや携帯などのいかなる機材においても録音／録画／撮影を禁止しております。このような行為が行われた場合は、記録された内容を削除の上ご退場いただきますので、予めご了承ください。また盗撮が行われた場合、上映を中止する場合もございます。不審な行為を見かけた方は劇場スタッフまでお知らせください。
※3歳以上有料／3歳未満で座席が必要な場合は有料となります。
※18歳以下の未成年の方は、必ず保護者の同意を得た上でチケットをご購入・ご来場ください。また13歳未満（12歳以下）の方は保護者の方と同伴の上、ご入場ください。
※お身体の不自由な方、車椅子をご使用の方はご入場の際、係員へバリアフリー・エリアでの鑑賞希望の旨をお伝えください。
※上映会場に、取材目的の撮影が入る場合がございます。予めご了承の上、ご購入ください。
＜映画館に来場のお客様へのご協力とお願い＞
以下に該当される方は、映画館へのご来場をお控えください。
・発熱(規定の体温は各映画館によって異なります)や頭痛、咳、全身痛、倦怠感などの症状がある場合
大滝詠一上映：https://www.sonymusic.co.jp/artist/EiichiOhtaki/
配給(kuuusooo_bell)：https://x.com/kuuusooo_bell
主催・企画｜ソニー・ミュージックレーベルズ
配給｜ソニー・ミュージックソリューションズ
KUUUSOOO_BELL
©2026 Sony Music Entertainment
◾️『Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live & 鈴木茂☆大滝詠一を唄う!! Vol.9』
2026年6月10日（水）リリース
ブルーレイ2枚組 9,000円（税込）SRXL-650〜651
Disc-1 Eiichi Ohtaki’s NIAGARA 50th Odyssey Live
Disc-2 「鈴木茂☆大滝詠一を唄うvol.9」〜ナイアガラ・レコード50周年記念スペシャル〜