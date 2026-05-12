「治療が終われば台湾へ！」虫歯治療は一度で終わると思っていた誤算…7年ぶり受診に「大人気ないほど取り乱しました」【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
ご自身の妊娠がきっかけで育児などの漫画を描くようになったしゃけなかほい(@syake8989)さん。Xやブログにて、エッセイ漫画を公開している。
2022年7月には「【虫歯・歯周病】7年ぶりに歯医者に行った話【親知らず抜歯】」シリーズを投稿。長年歯医者に行かなかった作者が7年ぶりに歯医者へ通い、治療を受けたときのエピソードを描いており、その臨場感あふれる描写に、今後の展開に注目したい作品だ。本作を描くようになったきっかけや裏話などについて、しゃけなかほい(@syake8989)さんにインタビューした。
「歯医者が怖くて、7年も行けませんでした！」――そう正直に打ち明けて診察室の空気を凍らせたのは、作者のしゃけなかほいさん。コロナ禍のマスク生活でオーラルケア特集を目にし、「もしかして、歯医者の定期検診行ってない人って多いのかな？ 」と感じたことが漫画化のきっかけだったという。出来事はすべて実話で、多少オーバーに描いてはいるものの、「変な空気にしたのもノンフィクションです(笑) 」と振り返る。
なかでも壮絶だったのが親知らずの抜歯。「大人気ないほど取り乱しました」と苦笑するが、過去にすんなり抜けた経験から油断していたこともあり、今回は想像以上の衝撃だったそうだ。それでも今は「歯も磨きやすいし、虫歯の心配も無いので抜いてよかった 」と前向きに語る。
また、「歯が痛くない方でも定期的に行った方がよいです。私のようにせっかくの旅行に治療中の歯が欠けた状態で行かないといけない状況にならないために」とメッセージも残してくれた。さらに、詰め物の進化で見た目のコンプレックスも解消されたと明かし、「もっと早く行けばよかった」と実感しているという。
怖さも後悔も笑いに変えたリアルな体験談、歯医者が苦手な人ほど刺さる本作「【虫歯・歯周病】7年ぶりに歯医者に行った話【親知らず抜歯】」を、ぜひ読んで欲しい。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
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