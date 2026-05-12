PEOPLE 1が、約1年半ぶりの新曲「金字塔」を本日配信リリースした。

2025年の活動休止を挟んで、2024年12月以来のリリースとなる新曲として、リリース情報解禁のSNS投稿には1万を超える反応が集まっていた。

さらに、PEOPLE 1のチャンネルでは音源配信と同時に、5月12日0時にMVも公開された。PEOPLE 1の映像作品を多数手掛けてきたGROUPNを監督に迎え、劇場に集められたファンの姿とメンバーの演奏シーンを織り交ぜ、ドラマチックな構成で3人のエモーショナルな表情を描き切った、彼らにとっての“金字塔”と呼ぶにふさわしい作品になっているという。

なおPEOPLE 1は、5月16日より＜ホールツアー・PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”＞の開催を控えている。本ツアーは、香川県・高松レクザムホール公演を皮切りに、全11公演を回る約2年ぶりの全国ツアーとなる。

◾️＜PEOPLE 1 2026 SS TOUR 第9回本公演 “HAVEN”＞

公演概要：https://ppppeople1.com/contents/1029231 2026年5月16日（土）香川・高松レクザムホール 小ホール

OPEN 17:30 / START 18:00 2026年5月22日（金）広島JMSアステールプラザ 大ホール

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年5月30日（土）北海道・札幌文化芸術劇場hitaru

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年6月3日（水）愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月6日（土）東京・SGC HALL ARIAKE

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年6月7日（日）東京・SGC HALL ARIAKE

OPEN 16:00 / START 17:00 2026年6月12日（金）新潟・りゅーとぴあ新潟市民芸術文化会館・劇場

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月17日（水）大阪・オリックス劇場

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月18日（木）大阪・オリックス劇場

OPEN 18:00 / START 19:00 2026年6月20日（土）福岡サンパレス

OPEN 17:00 / START 18:00 2026年6月28日（日）宮城・東京エレクトロンホール宮城

OPEN 17:00 / START 18:00