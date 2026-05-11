一重・奥二重・二重×イエベブルベ別！似合うアイシャドウの色＆塗り方完全ガイド

こんにちは！ラピス認定16タイプパーソナルカラーアナリスト®のtobibiです。同じアイシャドウでも目の形で仕上がりの印象が違うと感じませんか？今回は目の形×パーソナルカラー別に似合うアイシャドウの色と塗り方をご紹介します！

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イエベ×目の形別アイシャドウの塗り方

イエベ×一重さん

オススメアイシャドウ：CEZANNE ペールトーンアイシャドウ 01コットンベージュ

Bをまぶた全体に塗った後、Dを目尻に塗って指でぼかすと綺麗なグラデーションに仕上がります。下まぶたはCの締め色を目尻のキワに入れ、涙袋にAのゴールドのラメをのせてキラキラさせると華やかな印象に！

イエベ×奥二重さん

オススメアイシャドウ：b idol THE アイパレR 101永遠のブラウン

Aを目尻より広く横長に塗った後、Bを目尻に重ねて塗ると目の横幅が大きく見えます。Cのラメは涙袋に塗り、Dのハイライターは目頭に塗るとスッキリ印象的な目元に。

イエベ×二重さん

オススメアイシャドウ：Ririmew インザミラーアイパレット 04イノセントピーチ

Aのベースカラーを上下まぶたに塗り、Cを黒目〜目尻に、Dを目尻に重ねて塗ります。Bのラメを涙袋と上まぶたの中心に塗ると立体感のある目元に。

ブルベ×目の形別アイシャドウの塗り方

ブルベ×一重さん

オススメアイシャドウ：CLIO ミューズマスターパレット 01ブロッサム ステッチ

AとCを上まぶた全体に塗った後、Dを目尻に塗って指でぼかします。Fの締め色を下まぶたの目尻のキワに入れ、涙袋と目頭にBの偏光パールをのせると上品な印象の目元に。

ブルベ×奥二重さん

オススメアイシャドウ：LUMMIR タッチオンアイズシャドウパレット 11PM 02ビターローズ

Aを目尻より広く横長に塗った後、さらにBを黒目〜目尻に重ねて塗り、Cを目尻1／3に塗って指でぼかしてグラデーションにします。Aを下まぶたにも塗り、Dのラメを涙袋の中心に塗ると軽やかで透明感のある目元に。

ブルベ×二重さん

オススメアイシャドウ：チャコット・コスメティクス フェイスカラーパレット 518ホライゾンパープル

Cを上下まぶた全体に塗り、Bをその上に重ねて血色感を出します。Aを目尻側から黒目の上まで塗ってグラデーションを作り、上まぶたと下まぶたの中心にのみDのラメを塗ると華やかな印象の目元に仕上がります！

いかがだったでしょうか？今回は目の形×パーソナルカラー別の似合うアイシャドウの色と塗り方を紹介いたしました。自分のパーソナルカラーに合ったアイシャドウと塗り方で、アイメイクの魅力を最大限に引き出せるので、ぜひ試してみてください♡