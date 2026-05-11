一重・奥二重・二重×イエベブルベ別！似合うアイシャドウの色＆塗り方完全ガイド
イエベ×目の形別アイシャドウの塗り方
イエベ×一重さん
オススメアイシャドウ：CEZANNE ペールトーンアイシャドウ 01コットンベージュ
Bをまぶた全体に塗った後、Dを目尻に塗って指でぼかすと綺麗なグラデーションに仕上がります。下まぶたはCの締め色を目尻のキワに入れ、涙袋にAのゴールドのラメをのせてキラキラさせると華やかな印象に！
イエベ×奥二重さん
オススメアイシャドウ：b idol THE アイパレR 101永遠のブラウン
Aを目尻より広く横長に塗った後、Bを目尻に重ねて塗ると目の横幅が大きく見えます。Cのラメは涙袋に塗り、Dのハイライターは目頭に塗るとスッキリ印象的な目元に。
イエベ×二重さん
オススメアイシャドウ：Ririmew インザミラーアイパレット 04イノセントピーチ
Aのベースカラーを上下まぶたに塗り、Cを黒目〜目尻に、Dを目尻に重ねて塗ります。Bのラメを涙袋と上まぶたの中心に塗ると立体感のある目元に。
ブルベ×目の形別アイシャドウの塗り方
ブルベ×一重さん
オススメアイシャドウ：CLIO ミューズマスターパレット 01ブロッサム ステッチ
AとCを上まぶた全体に塗った後、Dを目尻に塗って指でぼかします。Fの締め色を下まぶたの目尻のキワに入れ、涙袋と目頭にBの偏光パールをのせると上品な印象の目元に。
ブルベ×奥二重さん
オススメアイシャドウ：LUMMIR タッチオンアイズシャドウパレット 11PM 02ビターローズ
Aを目尻より広く横長に塗った後、さらにBを黒目〜目尻に重ねて塗り、Cを目尻1／3に塗って指でぼかしてグラデーションにします。Aを下まぶたにも塗り、Dのラメを涙袋の中心に塗ると軽やかで透明感のある目元に。
ブルベ×二重さん
オススメアイシャドウ：チャコット・コスメティクス フェイスカラーパレット 518ホライゾンパープル
Cを上下まぶた全体に塗り、Bをその上に重ねて血色感を出します。Aを目尻側から黒目の上まで塗ってグラデーションを作り、上まぶたと下まぶたの中心にのみDのラメを塗ると華やかな印象の目元に仕上がります！
いかがだったでしょうか？今回は目の形×パーソナルカラー別の似合うアイシャドウの色と塗り方を紹介いたしました。自分のパーソナルカラーに合ったアイシャドウと塗り方で、アイメイクの魅力を最大限に引き出せるので、ぜひ試してみてください♡