簡単に“サマ見えコーデ”完成！【ZARA】40・50代が制服にしたい♡「ベルト付きパンツ」

オンにもオフにも使えるきれいめのパンツが欲しい！ それなら、一点投入でサマになる「ベルト付きパンツ」をチェックしてみて。今シーズンの【ZARA（ザラ）】からは、ミドル世代に似合う品の良いアイテムが登場。コーデをキリリと引き締めて、上品な雰囲気を引き寄せてパンツは、ワードローブの一軍になるかも。

ワイドパンツもベルト付きならきれい見え

【ZARA】「ワイドベルトパンツ」\7,990（税込）

ゆとりを持たせたストレートシルエットで、こなれ感が漂うワイドパンツ。「カジュアルになりすぎないか心配」というきれいめ派の人も、ベルト付きのアイテムなら品良く穿けそうです。清潔感のあるシャツと合わせてハンサムに、甘めのブラウスで上品に。幅広いスタイリングを楽しんで。

リラックス感ときちんと感を両立

【ZARA】「ベルト キュロットパンツ」\6,290（税込）

フロントのタックによる立体的なシルエットが特徴のキュロットパンツ。レッグラインを拾いにくいだけではなく、ハイウエストデザインでスタイルアップも狙えます。コンパクトなトップスでメリハリをつけるのも良し、あえてオーバーサイズのシャツやジャケットと合わせて抜け感たっぷりに着こなすのもおすすめ。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。