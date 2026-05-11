タレントでデザイナーの篠原ともえさんが5月9日までにインスタグラムを更新。自分用のトートバッグを作る様子を動画で公開した。



【写真】「天才的」「本当に素敵」 絶賛された完成品

篠原さんは「ルネ・ラリックが1927年に発表したダリアの花瓶『オラン』をモチーフにバッグを制作」と投稿。動画には、白くてふわふわとした特徴的なキルティング生地を、ミシンや手縫いで縫い上げていく様子が収められている。時折、ほおづえをついてデザインを思案する場面も。



完成品を手に満足げな笑顔を浮かべると、さっそく自作のバッグを肩にかけ外出。ファンに向け「みなさん素敵な休日を...！」とメッセージを送った。



SNSでは「天才的で本当に好き」「ともえさんの作品は本当に素敵」「魔法使いみたい」「作業中のお姿ステキ」「この立体をどう計算して作っておられるのか不思議です」などのコメントがあった。



篠原さんは1995年、歌手デビュー。個性的でカラフルなファッションは「シノラーファッション」と呼ばれ、シノラーブームを巻き起こした。現在はデザイナーとしても活躍。松任谷由実さんや嵐らのステージ衣装もデザインしている。