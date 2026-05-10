話題の「“訳あり”冷凍ドーナツ」を買ってみた！2000円台で16個入り、箱ギッシリの中身を全部見せ
子どものおやつって、気づくとすぐなくなる。毎回買いに行くのも大変だし、「冷凍でストックできたら楽なのに」と思っていました。そんなときに見つけたのが、ドーナツの詰め合わせセット。
好きなタイミングで食べられるのは便利そう……ということで取り寄せてみました。個包装になっているので、好きなタイミングで食べられてとっても便利！ 今回は気になる中身や味、そして本当にお得なのかを正直にレビューしていきます。
◆段ボールいっぱいに届くドーナツ16個
今回購入した「NARUMISM」の「訳ありドーナツセット」は、楽天市場で2899円（税込・送料無料）でした。形が不揃いなだけで味や品質は通常品と同じということですが、何が入っているかはお楽しみ！ 注文して2日後にクール便で届きました。
段ボールを開けてみると、カラフルなドーナツがぎっしり入っています。福袋特有の開封時のワクワク感が嬉しい！ 正直「どこが訳ありなの？」と思うほど、見た目もきれいなものばかりでした。それでは今回のラインナップをお見せします。
◆クリンクルドーナツ
ストロベリークリンクル、もちもちクリンクルハニー、キャラメルチョコクリンクル、抹茶クリンクル、チョコクリンクルの5フレーバーが入っていました。ドーナツは袋のまま冷蔵庫で4〜5時間ほどじっくり解凍して食べることができます。
冷凍のドーナツなのにパサパサ感が一切なく、しっかりとモチモチ食感でおいしい！ 冷凍とは思えないおいしさに感動しました。パリッとしたチョコの食感も楽しいです。
◆ソフトドーナツ
ソフトドーナツはレモン、ストロベリー、抹茶の3種類が入っていました。ソフトタイプはモソモソしないか正直不安がありましたが、解凍後に食べてみると生地がふわっと柔らかく、しっとりとした口どけで、どこか懐かしさを感じる素朴なおいしさでした。
こちらも訳ありとは思えないクオリティで大満足です。全体的に生地の甘さも控えめなので食べやすく、小腹が空いた子どものおやつにぴったりです。
◆オールドファッション
今回は全体的にオールドファッションが多めで、プレーン2個、抹茶2個、チョコ1個、ストロベリー1個、レモン1個、チョコクランチ1個の計8個が入っていました。
オールドファッションはしっとりしつつもサクッとした食感で、万人受けする味わいです。抹茶、チョコ、ストロベリー、レモンはそれぞれの風味を活かしたチョコレートコーティングが施されており、コーティングと生地、2つの食感を一度に楽しめるのが魅力です。
チョコクランチはさらにクランチがトッピングされているので、口の中でいくつもの食感が重なり合い、食べるたびに新鮮な味わいが楽しめました。フレーバーが偏ることなくバランスよく入っている点も良かったです。
◆訳ありドーナツのメリット・デメリットは？
ドーナツ屋さんに行って食べたいものを選んで購入し、おやつに食べる幸福感とはまた別で、日常の中に“ちょっとした楽しみ”が増える感覚がありました。冷凍庫にストックしておけば「今日は甘いものが食べたいな」というタイミングですぐに取り出せる手軽さも魅力的。わざわざ買いに行かなくてもいいというのは、忙しい日々の中では想像以上に助かります。
一方でやはり中身が選べない分、「これが食べたい」というピンポイントの満足感はやや弱め。その代わりに“何が届くか分からないワクワク感”や、“普段なら選ばない味に出会える楽しさ”があるのも、このセットならではだと思いました。
サイトのレビューが良かったことをきっかけに購入してみましたが、味はしっかりとおいしく、種類も豊富。正直、冷凍とは思えないクオリティだったので、実際に食べた印象は期待以上でした。家族のおやつをストックしておきたい人には、かなり使い勝手の良いセットだと思います。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama
好きなタイミングで食べられるのは便利そう……ということで取り寄せてみました。個包装になっているので、好きなタイミングで食べられてとっても便利！ 今回は気になる中身や味、そして本当にお得なのかを正直にレビューしていきます。
今回購入した「NARUMISM」の「訳ありドーナツセット」は、楽天市場で2899円（税込・送料無料）でした。形が不揃いなだけで味や品質は通常品と同じということですが、何が入っているかはお楽しみ！ 注文して2日後にクール便で届きました。
段ボールを開けてみると、カラフルなドーナツがぎっしり入っています。福袋特有の開封時のワクワク感が嬉しい！ 正直「どこが訳ありなの？」と思うほど、見た目もきれいなものばかりでした。それでは今回のラインナップをお見せします。
◆クリンクルドーナツ
ストロベリークリンクル、もちもちクリンクルハニー、キャラメルチョコクリンクル、抹茶クリンクル、チョコクリンクルの5フレーバーが入っていました。ドーナツは袋のまま冷蔵庫で4〜5時間ほどじっくり解凍して食べることができます。
冷凍のドーナツなのにパサパサ感が一切なく、しっかりとモチモチ食感でおいしい！ 冷凍とは思えないおいしさに感動しました。パリッとしたチョコの食感も楽しいです。
◆ソフトドーナツ
ソフトドーナツはレモン、ストロベリー、抹茶の3種類が入っていました。ソフトタイプはモソモソしないか正直不安がありましたが、解凍後に食べてみると生地がふわっと柔らかく、しっとりとした口どけで、どこか懐かしさを感じる素朴なおいしさでした。
こちらも訳ありとは思えないクオリティで大満足です。全体的に生地の甘さも控えめなので食べやすく、小腹が空いた子どものおやつにぴったりです。
◆オールドファッション
今回は全体的にオールドファッションが多めで、プレーン2個、抹茶2個、チョコ1個、ストロベリー1個、レモン1個、チョコクランチ1個の計8個が入っていました。
オールドファッションはしっとりしつつもサクッとした食感で、万人受けする味わいです。抹茶、チョコ、ストロベリー、レモンはそれぞれの風味を活かしたチョコレートコーティングが施されており、コーティングと生地、2つの食感を一度に楽しめるのが魅力です。
チョコクランチはさらにクランチがトッピングされているので、口の中でいくつもの食感が重なり合い、食べるたびに新鮮な味わいが楽しめました。フレーバーが偏ることなくバランスよく入っている点も良かったです。
◆訳ありドーナツのメリット・デメリットは？
ドーナツ屋さんに行って食べたいものを選んで購入し、おやつに食べる幸福感とはまた別で、日常の中に“ちょっとした楽しみ”が増える感覚がありました。冷凍庫にストックしておけば「今日は甘いものが食べたいな」というタイミングですぐに取り出せる手軽さも魅力的。わざわざ買いに行かなくてもいいというのは、忙しい日々の中では想像以上に助かります。
一方でやはり中身が選べない分、「これが食べたい」というピンポイントの満足感はやや弱め。その代わりに“何が届くか分からないワクワク感”や、“普段なら選ばない味に出会える楽しさ”があるのも、このセットならではだと思いました。
サイトのレビューが良かったことをきっかけに購入してみましたが、味はしっかりとおいしく、種類も豊富。正直、冷凍とは思えないクオリティだったので、実際に食べた印象は期待以上でした。家族のおやつをストックしておきたい人には、かなり使い勝手の良いセットだと思います。
＜写真・文／鈴木風香＞
【鈴木風香】
フリーライター・記者。ファッション・美容の専門学校を卒業後、アパレル企業にて勤務。息子2人の出産を経てライターとして活動を開始。ママ目線での情報をお届け。Instagram:＠yuyz.mama