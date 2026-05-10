今回は、マイホーム完成直後、夫に離婚を迫られた理由について紹介します。

夫との関係は良好だと思っていたのに…

「夫とは結婚して3年目ですが、最近マイホームが完成したばかりです。毎日平凡ながらも幸せに暮らしていますが、子どもがなかなかできないのが悩みの種でした。

そんなある日、夫に『離婚して家を出て行ってほしい……』と言われました。夫との関係は良好だと思っていましたし、あまりに唐突で頭が真っ白になりました。

どうやら夫は少し前からマッチングアプリで知り合った女性と不倫していて、私と離婚してその女性と再婚したいとのこと。しかも再婚後は、その女性とこの家で一緒に暮らしたいそうです。あまりにも自分勝手すぎますし、とても受け入れられません」（体験者：20代女性・会社員／回答時期：2025年2月）

▽ 不倫していたこと自体許せませんが、離婚して家を出て行けと命じるなんて、あまりにも勝手すぎますよね。ただ、こんな夫とこのまま一緒に暮らしていても、幸せではいられない気もしますが……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。