俳優の鈴鹿央士さんは5月9日、自身のInstagramを更新。二の腕の筋肉がムキムキのワイルドな姿を披露し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：鈴鹿央士さん公式Instagramより）

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俳優の鈴鹿央士さんは5月9日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた二の腕の筋肉があらわな姿を披露しました。

【写真】鈴鹿央士、ワイルドすぎる姿！

「男っぽくてワイルドセクシー」

鈴鹿さんは「MEN'S NON-NO 6月号 たゆたう 末長真さんに撮っていただきました！ いい空気感の撮影でした みなさんいかが？」とつづり、3枚の写真を投稿。傷と泥がついた顔に鍛え上げられた腕など、いつもの雰囲気とは違うワイルドな姿を披露しています。

この投稿にコメントでは「いつもと違う一面にドキドキが」「一瞬戸惑っちゃった」「ワイルド路線素敵やん」「ワイルドでセクシーな感じ」「わーーーんかっこいい」「好き！！」「す、凄い新鮮…！」「ええめっちゃ鍛えてる！」「男っぽくてワイルドセクシー」「二の腕ヤバい！！ ムッキムキ」などの声が寄せられています。

「笑顔可愛すぎる」

3月25日の投稿では、小花柄のシャツにニットのカーディガン、チェックのパンツを合わせたコーディネートで甘い雰囲気たっぷりの姿を披露していた鈴鹿さん。ファンからは「春服似合う！」「久しぶりのゆるふわ前髪ありおーたんかわいすぎます〜」「かわいいなぁ〜!!」「やーんかわいすぎる」「笑顔可愛すぎる」「ちょっとレトロっぽいお洋服がまたよく似合ってます」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)