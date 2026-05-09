「好き！！」鈴鹿央士、二の腕の筋肉ムキムキのワイルドすぎる姿！ 「ワイルドでセクシー」「新鮮…！」
俳優の鈴鹿央士さんは5月9日、自身のInstagramを更新。鍛え上げられた二の腕の筋肉があらわな姿を披露しました。
【写真】鈴鹿央士、ワイルドすぎる姿！
この投稿にコメントでは「いつもと違う一面にドキドキが」「一瞬戸惑っちゃった」「ワイルド路線素敵やん」「ワイルドでセクシーな感じ」「わーーーんかっこいい」「好き！！」「す、凄い新鮮…！」「ええめっちゃ鍛えてる！」「男っぽくてワイルドセクシー」「二の腕ヤバい！！ ムッキムキ」などの声が寄せられています。
(文:福島 ゆき)
【写真】鈴鹿央士、ワイルドすぎる姿！
「男っぽくてワイルドセクシー」鈴鹿さんは「MEN'S NON-NO 6月号 たゆたう 末長真さんに撮っていただきました！ いい空気感の撮影でした みなさんいかが？」とつづり、3枚の写真を投稿。傷と泥がついた顔に鍛え上げられた腕など、いつもの雰囲気とは違うワイルドな姿を披露しています。
「笑顔可愛すぎる」3月25日の投稿では、小花柄のシャツにニットのカーディガン、チェックのパンツを合わせたコーディネートで甘い雰囲気たっぷりの姿を披露していた鈴鹿さん。ファンからは「春服似合う！」「久しぶりのゆるふわ前髪ありおーたんかわいすぎます〜」「かわいいなぁ〜!!」「やーんかわいすぎる」「笑顔可愛すぎる」「ちょっとレトロっぽいお洋服がまたよく似合ってます」などの声が寄せられました。
(文:福島 ゆき)