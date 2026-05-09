乃木坂46、ライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像公開

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乃木坂46が5月13日にリリースするライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』のダイジェスト映像が公開された。

■シングル曲の他、各期別楽曲の映像も

『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』は、2025年5月に東京・味の素スタジアムで開催され、2日間で約11万人を動員した乃木坂46恒例のバースデーライブ。

ライブBlu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』には、DAY1、DAY2とまったく異なったセットリストで届けられた2日間の熱狂の夜を余すことなく収録。

今回公開されたダイジェスト映像はスタジアムライブの熱量を感じることのできるスケール感のある映像だけでなく、「おひとりさま天国」「チートデイ」「歩道橋」といったシングル曲を中心に、各期別ごとの楽曲も盛り込まれた見ごたえ十分なダイジェスト映像となっている。

乃木坂46は、5月19日から21日まで東京・東京ドームにて『14th YEAR BIRTHDAY LIVE』を開催する。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」

2026.05.13 ON SALE

SINGLE「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」“梅澤美波”特別仕様盤

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE』

※完全生産限定盤

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY1』

2026.05.13 ON SALE

Blu-ray＆DVD『13th YEAR BIRTHDAY LIVE DAY2』

■【画像】乃木坂46のアーティスト写真

■関連リンク

乃木坂46 OFFICIAL SITE

http://www.nogizaka46.com/