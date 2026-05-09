【フライパンでOK】材料4つで「シガレットクッキー」が簡単にできちゃった

オーブンを使わず焼き菓子作り





子どものおやつ作りで大活躍してくれるオーブン。ですが、オーブンを使っている間レンジが使えなくなったり、普段から使っていない人はちょっと周りを片付けたりと、使うのが大変なときもありますよね。そんなときには、オーブンを使わずに作れるおやつを作ってみましょう！

オーブンを使わないなら何を使うの？トースターやグリル？なんと「フライパン」で作れるんです。フライパンなら普段の料理で使い慣れているので抵抗なく使えるというメリットがあると思いませんか？

実際に試した人も絶賛！





今回紹介するレシピに届いているつくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）をチェックすると、「甘くてしっとりおいしかった」「ペロッと食べちゃいました！」と、おいしさに喜ぶ声がたくさん届いています！





フライパンでOK！「シガレットクッキー」

フライパンで作れる「シガレットクッキー」。フライパンなら出すのもしまうのも簡単ですよね。おやつを買いに行きたくないときにもオススメなので、ぜひ作ってみてくださいね。

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