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不動産投資アドバイザー・木村洸士氏は、現在の不動産投資市場を「融資氷河期」と定義し、金融機関が不動産向け融資を絞り込む状況が続いていると指摘する。金利上昇と審査の厳格化という二つの要因が重なり、参入を諦める投資家が増えているのが実情だ。



しかし木村氏は、この状況を悲観的に捉えるのではなく、ライバルが減ることで優良物件を手にする好機が生まれるという視点を示す。鍵となるのは、金融機関ごとに異なる融資の評価観点を正確に把握することだ。「融資を制する者が不動産投資を制する」という格言をもとに、木村氏は情報武装の重要性を繰り返し強調する。



年収など属性を重視する金融機関もあれば、物件の収益性や利回りを中心に判断する機関もある。銀行名を知るだけでは不十分で、どの機関がどの基準で審査するかを理解したうえで、条件に合う物件を持ち込む姿勢が融資獲得の確率を高める。属性と物件の組み合わせを最適化する発想が、融資戦略の核心だ。



融資が出やすい金融機関のなかには、中古物件にも対応実績のある地域銀行が含まれる。金利がやや高めの傾向があるため、利回りの高い物件との組み合わせが前提になると木村氏は解説する。高属性向けの金融機関ではフルローンに近い融資が実現しうる一方、節税目的の減価償却スキームには「売却時に課税が発生する」と明確に警鐘を鳴らした。黒字経営を維持するほうが金融機関からの評価が上がるという逆説的な視点も、木村氏が繰り返し示す論点のひとつだ。



新築アパートは銀行融資が出やすい傾向にあり、属性水準によって選択できる金融機関の幅が広がる。さらに、銀行の融資方針は数週間単位で変わることもあるため、リアルタイムの情報収集環境を整えることが戦略実行の前提になるという。情報の鮮度が、そのまま投資判断の精度に直結する。



成功の手順として木村氏が示すのは、まず金融機関の評価基準を理解し、条件に合う物件をパズルのように当てはめていく「プランニング」だ。周囲が撤退するタイミングにこそ、情報と計画を武器にした投資家に機会が訪れる。直近の報告では、利回り7～9%台、半分以上がフルローンの融資で取得した事例が複数あり、氷河期における戦略的行動の成果が具体的に示されている。