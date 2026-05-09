　●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】

　　※5月8日終値の5月1日終値に対する上昇率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 上昇率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9425> ＲｅＹｕｕ　　東証Ｓ 　　58.6 　　433　 スーパーマイクロコンピューターと業務提携に向けたＭＯＵ締結
２. <7162> アストマクス　東証Ｓ 　　53.7 　　458　 ２６年３月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
３. <3905> データセク　　東証Ｇ 　　41.7　　2089　 台湾コンパル・エレクトロニクスとの連携を強化
４. <3436> ＳＵＭＣＯ　　東証Ｐ 　　41.3　　3578　 インテル・エフェクトで上げ足加速
５. <9235> 売れるＧ　　　東証Ｇ 　　36.2 　　752　
６. <485A> ＰｏｗｅｒＸ　東証Ｇ 　　34.4 　14090　 大口案件の受注獲得を発表
７. <3810> ＣＳＨＤ　　　東証Ｓ 　　32.9 　　291　 仮想通貨関連
８. <6521> オキサイド　　東証Ｇ 　　32.7　　6210　 ＡＩインフラ特需でオプトエレクトロニクスが飛躍期へ
９. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ　　東証Ｇ 　　31.0　　2200　 ＮＡＮＤメモリー関連のインフラで実績豊富
10. <6613> ＱＤレーザ　　東証Ｇ 　　30.6　　1853　 量子ドットレーザーにＡＩＤＣ関連特需も
11. <7220> 武蔵精密　　　東証Ｐ 　　27.5　　5420　 電気自動車関連
12. <6862> ミナトＨＤ　　東証Ｓ 　　27.0　　3885　 半導体関連
13. <7256> 河西工　　　　東証Ｓ 　　25.8 　　434　 北米収益改善で２６年３月期業績は営業利益が計画上振れ
14. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ 　　25.8 　　332　 人工知能関連
15. <2033> コスピブル　　東証EN 　　25.7　101200　
16. <6264> マルマエ　　　東証Ｐ 　　25.7　　2565　 半導体製造装置関連
17. <1436> グリーンエナ　東証Ｇ 　　25.3　　1488　 系統用蓄電池事業が計画上回り２６年４月期業績は計画上振れ
18. <7707> ＰＳＳ　　　　東証Ｇ 　　25.0 　　260　
19. <6327> 北川精機　　　東証Ｓ 　　24.6　　3610　 ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
20. <6141> ＤＭＧ森精機　東証Ｐ 　　24.5　　3735　 受注好調で２６年１２月期業績予想引き上げ
21. <278A> テラドローン　東証Ｇ 　　24.4 　13400　 新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
22. <4392> ＦＩＧ　　　　東証Ｐ 　　24.3 　　429　 最先端ＡＩ半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視
23. <429A> テクセンド　　東証Ｐ 　　23.7　　5070　 半導体製造装置関連
24. <5985> サンコール　　東証Ｓ 　　23.6　　2124　 電気自動車関連
25. <4565> ネクセラ　　　東証Ｐ 　　22.6　　1167　 第１四半期営業３２億４４００万円の黒字に浮上
26. <8005> スクロール　　東証Ｐ 　　22.4　　1597　 大幅増配サプライズで配当利回りは前日終値換算で８％弱に
27. <7609> ダイトロン　　東証Ｐ 　　22.3　　3840　 第１四半期好調で２６年１２月期業績予想を上方修正
28. <5074> テスＨＤ　　　東証Ｐ 　　22.3 　　988　 蓄電池関連
29. <285A> キオクシア　　東証Ｐ 　　22.2 　44490　 大型連休中にサンディスク急伸しサムスン電子は時価総額１兆ドル超え
30. <6254> 野村マイクロ　東証Ｐ 　　21.9　　4480　 半導体製造装置関連
31. <5706> 三井金属　　　東証Ｐ 　　21.8 　50000　 全固体電池関連
32. <3900> クラウドＷ　　東証Ｇ 　　21.2 　　697　 人工知能関連
33. <6324> ハーモニック　東証Ｐ 　　21.0　　6230　 半導体製造装置関連
34. <9165> クオルテック　東証Ｇ 　　20.8　　1800　 ＡＩインフラで商機高まり５０億円未満の時価総額に見直し余地
35. <186A> アストロＨＤ　東証Ｇ 　　19.8　　1570　 宇宙開発関連
36. <3914> ＪＩＧＳＡＷ　東証Ｇ 　　19.6　　2899　 １～３月期営業６４％増益達成で大底離脱へ
37. <2962> テクニスコ　　東証Ｓ 　　19.3　　1113　 半導体関連
38. <6997> 日ケミコン　　東証Ｐ 　　19.2　　3160　 蓄電池関連
39. <6875> メガチップス　東証Ｐ 　　19.1 　11700　 半導体関連
40. <6656> インスペック　東証Ｓ 　　18.6 　　808　 半導体製造装置関連
41. <6890> フェローテク　東証Ｓ 　　18.4　　9580　
42. <7717> Ｖテク　　　　東証Ｐ 　　18.4　　4890　 半導体製造装置関連
43. <2345> ホドルワン　　東証Ｓ 　　18.3 　　220　 ＡＩ経営管理エージェント事業を開始
44. <6524> 湖北工業　　　東証Ｓ 　　18.0　　6610　 電気自動車関連
45. <268A> リガクＨＤ　　東証Ｐ 　　17.9　　3145　 半導体製造装置関連
46. <7826> フルヤ金属　　東証Ｐ 　　17.2　　8500　 半導体製造装置関連
47. <2667> イメージワン　東証Ｓ 　　17.1 　　274　 ドローン関連
48. <6838> 多摩川ＨＤ　　東証Ｓ 　　17.0　　1930　 半導体製造装置関連
49. <6232> ＡＣＳＬ　　　東証Ｇ 　　17.0　　2927　 ドローン関連
50. <6387> サムコ　　　　東証Ｐ 　　16.9 　13410　 半導体製造装置関連

株探ニュース