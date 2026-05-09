週間ランキング【値上がり率】 (5月8日)
●今週の株価上昇率ランキング【ベスト50】
※5月8日終値の5月1日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ 58.6 433 スーパーマイクロコンピューターと業務提携に向けたＭＯＵ締結
２. <7162> アストマクス 東証Ｓ 53.7 458 ２６年３月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
３. <3905> データセク 東証Ｇ 41.7 2089 台湾コンパル・エレクトロニクスとの連携を強化
４. <3436> ＳＵＭＣＯ 東証Ｐ 41.3 3578 インテル・エフェクトで上げ足加速
５. <9235> 売れるＧ 東証Ｇ 36.2 752
６. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 34.4 14090 大口案件の受注獲得を発表
７. <3810> ＣＳＨＤ 東証Ｓ 32.9 291 仮想通貨関連
８. <6521> オキサイド 東証Ｇ 32.7 6210 ＡＩインフラ特需でオプトエレクトロニクスが飛躍期へ
９. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ 31.0 2200 ＮＡＮＤメモリー関連のインフラで実績豊富
10. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 30.6 1853 量子ドットレーザーにＡＩＤＣ関連特需も
11. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 27.5 5420 電気自動車関連
12. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 27.0 3885 半導体関連
13. <7256> 河西工 東証Ｓ 25.8 434 北米収益改善で２６年３月期業績は営業利益が計画上振れ
14. <4427> エデュラボ 東証Ｇ 25.8 332 人工知能関連
15. <2033> コスピブル 東証EN 25.7 101200
16. <6264> マルマエ 東証Ｐ 25.7 2565 半導体製造装置関連
17. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ 25.3 1488 系統用蓄電池事業が計画上回り２６年４月期業績は計画上振れ
18. <7707> ＰＳＳ 東証Ｇ 25.0 260
19. <6327> 北川精機 東証Ｓ 24.6 3610 ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
20. <6141> ＤＭＧ森精機 東証Ｐ 24.5 3735 受注好調で２６年１２月期業績予想引き上げ
21. <278A> テラドローン 東証Ｇ 24.4 13400 新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
22. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 24.3 429 最先端ＡＩ半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視
23. <429A> テクセンド 東証Ｐ 23.7 5070 半導体製造装置関連
24. <5985> サンコール 東証Ｓ 23.6 2124 電気自動車関連
25. <4565> ネクセラ 東証Ｐ 22.6 1167 第１四半期営業３２億４４００万円の黒字に浮上
26. <8005> スクロール 東証Ｐ 22.4 1597 大幅増配サプライズで配当利回りは前日終値換算で８％弱に
27. <7609> ダイトロン 東証Ｐ 22.3 3840 第１四半期好調で２６年１２月期業績予想を上方修正
28. <5074> テスＨＤ 東証Ｐ 22.3 988 蓄電池関連
29. <285A> キオクシア 東証Ｐ 22.2 44490 大型連休中にサンディスク急伸しサムスン電子は時価総額１兆ドル超え
30. <6254> 野村マイクロ 東証Ｐ 21.9 4480 半導体製造装置関連
31. <5706> 三井金属 東証Ｐ 21.8 50000 全固体電池関連
32. <3900> クラウドＷ 東証Ｇ 21.2 697 人工知能関連
33. <6324> ハーモニック 東証Ｐ 21.0 6230 半導体製造装置関連
34. <9165> クオルテック 東証Ｇ 20.8 1800 ＡＩインフラで商機高まり５０億円未満の時価総額に見直し余地
35. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 19.8 1570 宇宙開発関連
36. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ 19.6 2899 １～３月期営業６４％増益達成で大底離脱へ
37. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 19.3 1113 半導体関連
38. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 19.2 3160 蓄電池関連
39. <6875> メガチップス 東証Ｐ 19.1 11700 半導体関連
40. <6656> インスペック 東証Ｓ 18.6 808 半導体製造装置関連
41. <6890> フェローテク 東証Ｓ 18.4 9580
42. <7717> Ｖテク 東証Ｐ 18.4 4890 半導体製造装置関連
43. <2345> ホドルワン 東証Ｓ 18.3 220 ＡＩ経営管理エージェント事業を開始
44. <6524> 湖北工業 東証Ｓ 18.0 6610 電気自動車関連
45. <268A> リガクＨＤ 東証Ｐ 17.9 3145 半導体製造装置関連
46. <7826> フルヤ金属 東証Ｐ 17.2 8500 半導体製造装置関連
47. <2667> イメージワン 東証Ｓ 17.1 274 ドローン関連
48. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 17.0 1930 半導体製造装置関連
49. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 17.0 2927 ドローン関連
50. <6387> サムコ 東証Ｐ 16.9 13410 半導体製造装置関連
株探ニュース
※5月8日終値の5月1日終値に対する上昇率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,322銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 上昇率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <9425> ＲｅＹｕｕ 東証Ｓ 58.6 433 スーパーマイクロコンピューターと業務提携に向けたＭＯＵ締結
２. <7162> アストマクス 東証Ｓ 53.7 458 ２６年３月期は最終黒字転換・過去最高益で着地へ
３. <3905> データセク 東証Ｇ 41.7 2089 台湾コンパル・エレクトロニクスとの連携を強化
４. <3436> ＳＵＭＣＯ 東証Ｐ 41.3 3578 インテル・エフェクトで上げ足加速
５. <9235> 売れるＧ 東証Ｇ 36.2 752
６. <485A> ＰｏｗｅｒＸ 東証Ｇ 34.4 14090 大口案件の受注獲得を発表
７. <3810> ＣＳＨＤ 東証Ｓ 32.9 291 仮想通貨関連
８. <6521> オキサイド 東証Ｇ 32.7 6210 ＡＩインフラ特需でオプトエレクトロニクスが飛躍期へ
９. <4055> Ｔ＆Ｓ・Ｇ 東証Ｇ 31.0 2200 ＮＡＮＤメモリー関連のインフラで実績豊富
10. <6613> ＱＤレーザ 東証Ｇ 30.6 1853 量子ドットレーザーにＡＩＤＣ関連特需も
11. <7220> 武蔵精密 東証Ｐ 27.5 5420 電気自動車関連
12. <6862> ミナトＨＤ 東証Ｓ 27.0 3885 半導体関連
13. <7256> 河西工 東証Ｓ 25.8 434 北米収益改善で２６年３月期業績は営業利益が計画上振れ
14. <4427> エデュラボ 東証Ｇ 25.8 332 人工知能関連
15. <2033> コスピブル 東証EN 25.7 101200
16. <6264> マルマエ 東証Ｐ 25.7 2565 半導体製造装置関連
17. <1436> グリーンエナ 東証Ｇ 25.3 1488 系統用蓄電池事業が計画上回り２６年４月期業績は計画上振れ
18. <7707> ＰＳＳ 東証Ｇ 25.0 260
19. <6327> 北川精機 東証Ｓ 24.6 3610 ＡＩ半導体向けにプリント基板プレス装置が絶好調
20. <6141> ＤＭＧ森精機 東証Ｐ 24.5 3735 受注好調で２６年１２月期業績予想引き上げ
21. <278A> テラドローン 東証Ｇ 24.4 13400 新たにウクライナ防衛テック企業との資本・業務提携を締結
22. <4392> ＦＩＧ 東証Ｐ 24.3 429 最先端ＡＩ半導体の検査工程向け自動化装置開発を材料視
23. <429A> テクセンド 東証Ｐ 23.7 5070 半導体製造装置関連
24. <5985> サンコール 東証Ｓ 23.6 2124 電気自動車関連
25. <4565> ネクセラ 東証Ｐ 22.6 1167 第１四半期営業３２億４４００万円の黒字に浮上
26. <8005> スクロール 東証Ｐ 22.4 1597 大幅増配サプライズで配当利回りは前日終値換算で８％弱に
27. <7609> ダイトロン 東証Ｐ 22.3 3840 第１四半期好調で２６年１２月期業績予想を上方修正
28. <5074> テスＨＤ 東証Ｐ 22.3 988 蓄電池関連
29. <285A> キオクシア 東証Ｐ 22.2 44490 大型連休中にサンディスク急伸しサムスン電子は時価総額１兆ドル超え
30. <6254> 野村マイクロ 東証Ｐ 21.9 4480 半導体製造装置関連
31. <5706> 三井金属 東証Ｐ 21.8 50000 全固体電池関連
32. <3900> クラウドＷ 東証Ｇ 21.2 697 人工知能関連
33. <6324> ハーモニック 東証Ｐ 21.0 6230 半導体製造装置関連
34. <9165> クオルテック 東証Ｇ 20.8 1800 ＡＩインフラで商機高まり５０億円未満の時価総額に見直し余地
35. <186A> アストロＨＤ 東証Ｇ 19.8 1570 宇宙開発関連
36. <3914> ＪＩＧＳＡＷ 東証Ｇ 19.6 2899 １～３月期営業６４％増益達成で大底離脱へ
37. <2962> テクニスコ 東証Ｓ 19.3 1113 半導体関連
38. <6997> 日ケミコン 東証Ｐ 19.2 3160 蓄電池関連
39. <6875> メガチップス 東証Ｐ 19.1 11700 半導体関連
40. <6656> インスペック 東証Ｓ 18.6 808 半導体製造装置関連
41. <6890> フェローテク 東証Ｓ 18.4 9580
42. <7717> Ｖテク 東証Ｐ 18.4 4890 半導体製造装置関連
43. <2345> ホドルワン 東証Ｓ 18.3 220 ＡＩ経営管理エージェント事業を開始
44. <6524> 湖北工業 東証Ｓ 18.0 6610 電気自動車関連
45. <268A> リガクＨＤ 東証Ｐ 17.9 3145 半導体製造装置関連
46. <7826> フルヤ金属 東証Ｐ 17.2 8500 半導体製造装置関連
47. <2667> イメージワン 東証Ｓ 17.1 274 ドローン関連
48. <6838> 多摩川ＨＤ 東証Ｓ 17.0 1930 半導体製造装置関連
49. <6232> ＡＣＳＬ 東証Ｇ 17.0 2927 ドローン関連
50. <6387> サムコ 東証Ｐ 16.9 13410 半導体製造装置関連
株探ニュース