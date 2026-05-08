【つくれぽ数1.4万件超】ホットケーキミックスで超簡単「チョコスコーン」

クックパッドでは、毎週水曜日にInstagram Liveを配信しています。今回は、『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300(TJMOOK)』から、材料4つであっという間にできちゃう「☆HMチョコスコーン☆」のレシピをご紹介します。

殿堂入りのサクサクスコーンに感動！

簡単で失敗知らずのサクサク「チョコスコーン」ができちゃう！



『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300(TJMOOK)』に掲載している、ホットケーキミックスで手軽に作れる「☆HMチョコスコーン☆」を作ってみました。

チョコたっぷり！材料4つの「☆HMチョコスコーン☆」

■材料（8個分）



ホットケーキミックス 200g (150g)



バター 50g (35g)



牛乳 45ml (30g)



板チョコレート 1枚 (3/4枚)



作り方

1.板チョコレートを1ブロックの半分位の大きさに刻みます。オーブンを170℃に余熱しておきます。

2.ボウルにホットケーキミックスと、室温に戻して柔らかくしたバターを入れ、木べらでさっくり混ぜ合わせます。





3.牛乳と刻んだチョコを加えて、粉っぽさがなくなるまで混ぜ、最後は手でひとまとめにします。





4.クッキングシートを敷いた天板の上で生地を丸く平らに伸ばし、包丁で8等分の放射状に切り分けます。

5.170℃のオーブンで20〜25分焼けば完成です！

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『クックパッド☆栄養士のれしぴ☆おいしいキッチンベスト300 （TJMOOK）』（宝島社）





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