今年1月に運用が始まった倉敷市の防災危機管理センターで、初めての水害対応訓練が実施されました。

【写真を見る】「大雨による川の氾濫や土砂崩れなどが起きた想定で」今年1月に運用が始まった防災危機管理センターで初めての水害対応訓練【岡山・倉敷市】

（訓練音）

「避難判断水位レベル3です。3．2メートルに達しました」

倉敷市の防災危機管理センターでの水害対応訓練は、今年から運用している施設の機能を十分に発揮するため、初動対応の確立などを目的に行われました。

大雨による川の氾濫や土砂崩れなどが起きた想定

訓練は、大雨による川の氾濫や土砂崩れなどが起きたことを想定し、市の職員をはじめ自衛隊や電力会社などから約400人が参加。

情報収集や避難指示の発表などに加え、倉敷市災害対策本部長である伊東市長が避難所の開設指示や自衛隊への協力要請の手順を確認しました。

（伊東香織倉敷市長）

「避難所の設置、それから避難指示等を出していく、また、自衛隊や警察の方々も来ていただいて、そことの連携もしやすいという形になりましたので、第一回目としては非常にいい訓練になったんじゃないかと」

倉敷市は今後も地震などを想定した訓練を実施し、職員の災害に備える力を高めたいとしています。