ママになった松村沙友理、山里亮太に「一番タイプ」 既婚者同士で「昼顔になっちゃう！」

山里亮太（南海キャンディーズ）と鈴木愛理のコンビが、“あざとさ”をテーマに語り合う『あざとくて何が悪いの？』。

5月7日（木）に放送された同番組に、ゲストとして松村沙友理、JO1の河野純喜と佐藤景瑚が出演した。

今年3月に、第1子の出産を報告したばかりの松村。そんな松村が、“異性の好みの体”を明かし…。

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番組冒頭、山里が「さゆりんご、結婚＆出産おめでとう！」と祝福すると、松村はお馴染みのポーズとともに「ありがとうございます〜ママりんご！」と感謝。

続けて、「赤ちゃんって究極の“あざとい”だなって感じています。朝起きた時からニコニコが止まらない」と、育児に励んでいることを明かした。

やがてトークは、男性の筋肉の話題に。鍛えている河野と佐藤は、細マッチョがいいのか、筋肉がムキムキな方がいいのか、女性がどう思っているのか松村たちに尋ねた。

すると松村は、筋肉をさほど重要視してないそうで、「太っているでもいいんですけど、（体が）大きい人の方が好き」「お相撲さんみたいな」と回答。さらに、「だから正直この（男性陣）3人だったら、一番山里さんがタイプ」と明かした。

松村に選ばれた山里は、「やっだ〜も〜！昼顔になっちゃう！」と、不倫がテーマの名作ドラマのタイトルを挙げて大はしゃぎ。

特に悔しがる佐藤に、「そんな悲しい顔しないで。俺に負けたことで」「（この体になる）コツ教えたろうか？（収録の）直前にね、焼きそばとか食うことだよ」とアドバイスした。

調子に乗る山里に、スタジオ一同は大笑い。「うわ〜！」「腹立つ〜！」「急に勝利の顔するのやめて〜！」といったツッコミが飛び交った。