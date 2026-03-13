Image: Sony Pictures New Zealand Official/YouTube 心優しいひつじ飼いのジョージ（ヒュー・ジャックマン）が殺され、ひつじたちが一致団結して犯人探しをする映画『ひつじ探偵団』が5月8日(金)より公開です。 Image: SONY PICTURES なんでひつじに犯人探しができるんだ、と思うかもしれませんが、ひつじた