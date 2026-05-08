普通車4日間7,700円、ETC限定で高速全線が定額！ ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」

記事ポイント 北海道内の高速道路全線が定額乗り降り自由、通常プランより4日間で3,000円お得普通車4日間7,700円〜8日間15,400円、軽自動車等4日間6,200円〜8日間12,300円の日数別料金設定ETCマイレージポイント15%追加・優待特典・クオカード2,000円分が当たるアンケートも実施 北海道内の高速道路全線が定額乗り降り自由、通常プランより4日間で3,000円お得普通車4日間7,700円〜8日間15,400円、軽自動車等4日間6,200円〜8日間12,300円の日数別料金設定ETCマイレージポイント15%追加・優待特典・クオカード2,000円分が当たるアンケートも実施

北海道をレンタカーでめぐる旅行者に、高速道路代をまとめてお得にする新プランが登場します。

NEXCO東日本北海道支社と北海道地区レンタカー協会連合会が共同で、2026年5月8日（金）よりドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」の販売を開始しています。

北海道地区レンタカー協会連合会加盟の指定店舗でETC車載器付きレンタカーを借りる方を対象に、北海道内すべての高速道路が定額で乗り降り自由になるプランです。

ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」





プラン名：ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」販売開始：2026年5月8日（金）利用期間：2026年5月8日（金）〜2027年4月7日（水）（最終利用開始日：2027年3月31日（水））対象エリア：北海道内の高速道路全線対象：ETC車載器搭載のレンタカー（ETCカードは利用者自身のものに限る）対象店舗：北海道地区レンタカー協会連合会加盟指定店舗問い合わせ：NEXCO東日本お客さまセンター Tel：0570-024-024（ナビダイヤル）／03-5308-2424

現在発売中の「HOKKAIDO LOVE! 道トクふりーぱす（A期間）」では普通車4日間10,700円のところ、本プランは同じ普通車4日間で7,700円と3,000円安く利用できます。

利用期間は2026年5月8日から2027年4月7日まで（最終利用開始日は2027年3月31日）で、お盆・シルバーウイーク・年末年始・3連休などの交通混雑期は対象外となっています。

道東から道北、道南まで北海道内すべての高速道路を何度でも自由に乗り降りできるため、函館から知床まで広域をめぐる旅程にも対応しています。

申し込みには利用者自身のETCカードが必要で、レンタカー店舗のレンタルETCカードは利用できません。

料金一覧

普通車は4日間7,700円・5日間9,600円・6日間11,600円・7日間13,500円・8日間15,400円、軽自動車等は4日間6,200円・5日間7,700円・6日間9,300円・7日間10,800円・8日間12,300円です。

4日間から8日間まで1日単位で選べるため、週末旅行から長期ドライブ旅行まで日程に合わせて最適なプランを選択できます。

申込方法

まず北海道地区レンタカー協会連合会加盟の指定店舗を出発店舗として、ETC車載器付きのレンタカーを予約します。

レンタカー利用当日に店舗でプランの利用を申し出ると、専用の2次元コードが提示されます。

高速道路を利用する前に、そのコードから利用者自身のETCカードで申し込みを完了し、登録したETCカードを車載器に挿入して高速道路に進みます。

利用期間の途中で車両を変更することはできないため、旅行全体を通じて同じレンタカーで利用します。

特典・キャンペーン

平日のみの利用期間で申し込んだ場合、ドラ割販売価格の15%分のETCマイレージポイントが追加付与されます。

E-NEXCO passを利用している方には、通常ポイントに加えてE-NEXCOポイントが50P追加でプレゼントされます。

シーニックバイウェイルート沿いの施設をはじめ、道内各地の温浴施設・商業施設・観光施設・飲食店・遊覧船・離島航路フェリーなどで割引サービスを受けられる優待特典も用意されています。

プラン利用後のアンケートに回答すると、抽選で10名にクオカード2,000円分が当たります。

普通車4日間7,700円から始まる定額高速乗り降り自由のこのプランは、2027年3月31日まで利用開始が可能です。

ETCマイレージポイント15%追加付与・道内各地の優待特典・アンケートプレゼントなど複数の特典が重なり、北海道を広くめぐるドライブ旅行の総コストを抑えられる設計となっています。

ドラ割「道トクふりーぱす×北海道レンタカーセットプラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. レンタカー店舗のレンタルETCカードでこのプランは申し込めますか。

A. 申し込めません。

本プランは利用者自身のETCカードのみが対象で、店舗のレンタルETCカードは利用不可です。

Q. レンタカーの利用代金はプラン料金に含まれますか。

A. 含まれません。

本プランの料金は高速道路の利用分のみが対象で、レンタカーの利用代金は別途必要です。

Q. お盆や年末年始の時期にも利用できますか。

A. 利用できません。

お盆・シルバーウイーク・年末年始・3連休などの交通混雑期は本プランの対象外となっています。

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