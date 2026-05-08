ちびまる子ちゃんの「たまちゃん」渡辺菜生子がALSに罹患した「関口くん」津久井教生に伝えたいこと

「ちびまる子ちゃん」の「まる子」ことTARAKOさんと「たまちゃん」こと渡辺菜生子さんの写真が

NHK・Eテレの番組から1992年4月に誕生し、子どもたちを中心に多くの人に愛されてきたキャラクター・ニャンちゅう。その声を30年以上つとめ、「ちびまる子ちゃん」など多くのアニメや舞台で活躍してきたのが、津久井教生さんだ。

2019年にALSの告知を受け、しばらくは奇跡的に声が出るといわれながらニャンちゅうほか、多くの仕事を続けてきた。2022年ニャンちゅう30周年を迎えたのち、2022年の10月に、同じ事務所の羽多野渉さんにニャンちゅうの声をバトンタッチすることを公表。その2ヵ月後に気管切開し、現在は声が出ないながら、視線入力とAI生成の「津久井さんの声」で発信を続けている。

そんな津久井さんが2020年から「FRaUweb」にて続けた連載をベースに、視線入力での書き下ろし原稿を加えた著書が『ALSと笑顔で生きる 声を失った声優の「工夫ファクトリー」』だ。

「ALSになるとはどういうことなのか」「介護される人の本音は」「気管切開や胃ろうをした人の感想」といったことは、なかなか当事者の生の声を聞くことができない本書はそういう生の声に加え、声優養成所で長く教えてきた津久井さんが「声の出し方」のノウハウも詰め込んだ、実用エッセイでもあるのだ。

そして本書には、ニャンちゅうのみならず、これまで仕事をした多くの方々とのあたたかなやり取りも書かれている。30年以上共演を続けてきた、ちびまる子ちゃんの仲間もそうだ。2024年の3月、天国に旅立ってしまったまる子役のTARAKOさんも、たまちゃん役の渡辺菜生子さんと津久井さんとともに笑顔の写真がおさめられ、ふたりをはじめとしたチームの皆さんとのやり取りも描かれている。

津久井さんへの温かい声も届いている。これまでに古村比呂さん、石川ひとみさん、『スクライド』で津久井さんとともに仕事をし、『ONE PIECE FILM RED』の監督もつとめた谷口悟朗監督、初代のニャンちゅうのお姉さん、白石まるみさん、『ONE PIECE』のルフィやの声や、朝の連続テレビ小説『虎に翼』の出演も話題となった田中真弓さん、漫画家の佐佐木あつしさん、柊瑠美さん、7代目お兄さんでともに新曲「ニャンてったっておまんじゅう」を作った坂田おさむさんの言葉をお伝えした。

今回ご紹介するのは、「ちびまる子ちゃん」のたまちゃん役を演じ続けている、声優の渡辺菜生子さんだ。

渡辺菜生さんとはちびまる子ちゃんで30年以上共演

津久井さんは「ちびまる子ちゃん」で30年関口くんを演じてきた、ALSに罹患したあとも、演じており、2023年に根本幸多さんが津久井さんからのバトンを受け取っている。

津久井さんはTARAKOさん、渡辺さんとずっと「クラスメイト」だった。

渡辺については次のように担当に話している。

「渡辺菜生子さんは優しく前を進んでくれるお姉さんなのです。事務所を越えて舞台でご一緒させていただき、ＮＨＫ教育ＴＶでレギュラーで共演して、ちびまる子ちゃんで30年以上共演させていただきました。そして菜生子さんは日大芸術学部の先輩でもあるのです。菜生子さんも舞台を熱心にされていて、声優と役者を素敵に両立されているのです。いつも『教生くん』と呼びかけてくれる菜生子さんボイスに癒されてきたのでした。元気玉をくれるお姉さんなのです」

そんな渡辺さんから津久井さんへのメッセージとは。

ちびまる子ちゃんの「たまちゃん」の渡辺菜生子さんから津久井さんへのメッセージ

教生くん、書籍刊行、おめでとうございます。

教生くんとは、とても旧くからのお付き合い。

大学の後輩でもあり、お芝居活動にも沢山ご協力頂いたり、ご一緒したり、思い出は尽きません。

東北の震災の時にも、まる子のスタジオロビーで、TVで津波の様子を一緒に、固唾をのんで、見ましたね……。

そんな教生くんが、その後、難しい病気になり、今、大変な生活をされている姿を見ると、正直、どんな言葉も薄っぺらい感じがして、気持ちを伝える言葉が見つからず、ただ、いいね、を押すしかない毎日でした。

そんな私を大きく包んでくれるかのように、いつもきらきらした眼差しで、メッセージを伝えてくれる教生くんに、生きるとは何か、を強烈に教えてもらっています。

教生くんの誰よりも生き生きとした姿に、大きな勇気を頂き、逆に支えられています。書籍に、TARAと３人の写真を載せてくださりとても嬉しいです、感謝致します。この書籍が、1人でも多くの方々の心に届きますよう、切にお祈りしています。

渡辺菜生子

ルフィ役声優は朝ドラでも活躍。田中真弓がALSに罹患したニャンちゅう声優・津久井教生に伝えたいこと