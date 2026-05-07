イランのエリート「ハラジ兄弟」が設立した仮想通貨取引所「ノビテックス」がアメリカの制裁下でイスラム革命防衛隊の資金移動に使われているとの指摘

イランのエリート「ハラジ兄弟」が設立した仮想通貨取引所「ノビテックス」がアメリカの制裁下でイスラム革命防衛隊の資金移動に使われているとの指摘