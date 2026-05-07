日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3050（+50.0　+1.67%）
ホンダ　1288（+25.5　+2.02%）
三菱ＵＦＪ　2876（+78　+2.79%）
みずほＦＧ　6920（+216　+3.22%）
三井住友ＦＧ　5713（+172　+3.10%）
東京海上　7246（+153　+2.16%）
ＮＴＴ　153（+1.0　+0.66%）
ＫＤＤＩ　2565（+17　+0.67%）
ソフトバンク　221（+0.4　+0.18%）
伊藤忠　2049（+62　+3.12%）
三菱商　5392（+173　+3.31%）
三井物　5920（+155　+2.69%）
武田　5230（-9　-0.17%）
第一三共　2648（+31.5　+1.20%）
信越化　7344（+240　+3.38%）
日立　5001（+206　+4.30%）
ソニーＧ　3242（+115　+3.68%）
三菱電　6299（+228　+3.76%）
ダイキン　23396（+541　+2.37%）
三菱重　4736（+150　+3.27%）
村田製　5392（+254　+4.94%）
東エレク　52000（+4550　+9.59%）
ＨＯＹＡ　28932（+1102　+3.96%）
ＪＴ　5933（+47　+0.80%）
セブン＆アイ　1927（+8.5　+0.44%）
ファストリ　75208（+2318　+3.18%）
リクルート　7507（+146　+1.98%）
任天堂　7669（+72　+0.95%）
ソフトバンクＧ　6221（+797　+14.69%）
キーエンス（普通株）　78664（+2204　+2.88%）