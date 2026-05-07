日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3050（+50.0 +1.67%）
ホンダ 1288（+25.5 +2.02%）
三菱ＵＦＪ 2876（+78 +2.79%）
みずほＦＧ 6920（+216 +3.22%）
三井住友ＦＧ 5713（+172 +3.10%）
東京海上 7246（+153 +2.16%）
ＮＴＴ 153（+1.0 +0.66%）
ＫＤＤＩ 2565（+17 +0.67%）
ソフトバンク 221（+0.4 +0.18%）
伊藤忠 2049（+62 +3.12%）
三菱商 5392（+173 +3.31%）
三井物 5920（+155 +2.69%）
武田 5230（-9 -0.17%）
第一三共 2648（+31.5 +1.20%）
信越化 7344（+240 +3.38%）
日立 5001（+206 +4.30%）
ソニーＧ 3242（+115 +3.68%）
三菱電 6299（+228 +3.76%）
ダイキン 23396（+541 +2.37%）
三菱重 4736（+150 +3.27%）
村田製 5392（+254 +4.94%）
東エレク 52000（+4550 +9.59%）
ＨＯＹＡ 28932（+1102 +3.96%）
ＪＴ 5933（+47 +0.80%）
セブン＆アイ 1927（+8.5 +0.44%）
ファストリ 75208（+2318 +3.18%）
リクルート 7507（+146 +1.98%）
任天堂 7669（+72 +0.95%）
ソフトバンクＧ 6221（+797 +14.69%）
キーエンス（普通株） 78664（+2204 +2.88%）
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3050（+50.0 +1.67%）
ホンダ 1288（+25.5 +2.02%）
三菱ＵＦＪ 2876（+78 +2.79%）
みずほＦＧ 6920（+216 +3.22%）
三井住友ＦＧ 5713（+172 +3.10%）
東京海上 7246（+153 +2.16%）
ＮＴＴ 153（+1.0 +0.66%）
ＫＤＤＩ 2565（+17 +0.67%）
ソフトバンク 221（+0.4 +0.18%）
伊藤忠 2049（+62 +3.12%）
三菱商 5392（+173 +3.31%）
三井物 5920（+155 +2.69%）
武田 5230（-9 -0.17%）
第一三共 2648（+31.5 +1.20%）
信越化 7344（+240 +3.38%）
日立 5001（+206 +4.30%）
ソニーＧ 3242（+115 +3.68%）
三菱電 6299（+228 +3.76%）
ダイキン 23396（+541 +2.37%）
三菱重 4736（+150 +3.27%）
村田製 5392（+254 +4.94%）
東エレク 52000（+4550 +9.59%）
ＨＯＹＡ 28932（+1102 +3.96%）
ＪＴ 5933（+47 +0.80%）
セブン＆アイ 1927（+8.5 +0.44%）
ファストリ 75208（+2318 +3.18%）
リクルート 7507（+146 +1.98%）
任天堂 7669（+72 +0.95%）
ソフトバンクＧ 6221（+797 +14.69%）
キーエンス（普通株） 78664（+2204 +2.88%）