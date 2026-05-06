二宮和也とチョコレートプラネットがMCをつとめる『ニノチョコマッチ』の第3回が本日放送

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二宮和也とチョコレートプラネットがMCをつとめる『ニノチョコマッチ』が5月6日20時54分から放送される。

■二宮＆チョコプラ両MCによる白熱のプレゼンにも注目

本番組は、二宮和也とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務め、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた“異種頂上決戦”をテーマに、対決の勝者を予想していく番組。昨年9月と12月に放送しており、本放送が第3回となる。今回も最強の一流アスリートたちが次々と登場。二宮＆チョコプラ両MCによる白熱のプレゼンにも注目だ。

MCのプレゼンを参考に対決の勝敗を予想するパネラーには、日曜劇場『GIFT』に出演中の山口智子、玉森裕太に加え、出川哲朗、上地雄輔、野呂佳代が登場。進行は日比麻音子TBSアナウンサーが担当する。今回も豪華アスリートたちの驚きの身体能力と白熱バトルでスタジオは大盛り上がり。『ニノチョコマッチ』でしか見られない“前代未聞”の戦いが幕を開ける。

今回は原晋監督率いる青山学院大学駅伝部・鳥井健太とカヌースラロームの元日本代表・佐々木将汰が、渓谷早下り対決に挑戦。陸上＆カヌー同時にそれぞれ800mのコースを激走。陸上はアップダウンの激しい道、カヌーは激流と凪を繰り返す川というどちらも過酷なルート。勝敗予想では、玉森は「僕は先輩についていきたい」と二宮軍に無条件にベット。満更でもない様子の二宮にチョコプラのふたりは「忖度すぎる！」とブーイング。接戦となった勝負に山口は「いい勝負だった。両者に金メダルをあげたい！」、玉森も「こんなに盛り上がるのか！」と大絶賛。はたしてその結果はいかに。

続いてはプロ卓球選手・吉村真晴とバドミントン男子元世界王者・桃田賢斗が高速スマッシュ返球対決。卓球台での卓球の高速スマッシュをバドミントンのラケットで打ち返せるのか？ 全10球中1球でも相手コートに打ち返せば桃田の勝利。本勝負の勝敗予想でも玉森は「先輩についていきます！」と二宮軍へ。白熱必至の戦いに注目だ。

さらに、前回に引き続き福岡ソフトバンクホークスの牧原大成、野村勇、加えて今シーズン飛躍が期待される笹川吉康と、男子プロテニス選手・柚木武がサーブ打ち返し対決。前回出演した別の“異種頂上決戦”では完敗した福岡ソフトバンクホークス陣。リベンジをかけて挑む今回の新たな対決では、柚木が放つ渾身のサーブを打ち返し、内野の先に設置された柵を越えることができるのか。

■二宮和也コメント

■チョコレートプラネット・長田庄平コメント

■チョコレートプラネット・松尾駿コメント

■番組情報

TBS系『ニノチョコマッチ』

5月6日（水）20：54～22：57

ＭＣ 二宮和也 チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）

パネラー（※５０音順） 上地雄輔 玉森裕太

出川哲朗 野呂佳代 山口智子

進行 日比麻音子（TBSアナウンサー）

VTRゲスト（※５０音順） おばたのお兄さん

ジェラードン

タイムマシーン3号

なかやまきんに君

■【画像】番組内写真