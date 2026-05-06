ヒカル、交際中「日プ女子」加藤神楽＆子どもとGW満喫 3ショットに「お子さんも懐いてそう」「幸せが溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/06】YouTuberのヒカルが5月5日、自身のInstagramを更新。交際中の加藤神楽と子どもとの3ショットを公開した。
【写真】ヒカル「ほっこりする」真剣交際中「日プ」出身21歳美女＆子どもとのお出かけショット
ヒカルは「ゴールデンウィークゆったりデート」とつづり、車内で撮影した写真を投稿。カメラに向かってピースサインをする加藤と、子どもを優しく見つめるヒカルの仲睦まじい姿が収められている。
また、青いベンチに座った子どもとの2ショットや自身の膝の上で気持ちよさそうに寝る子どもの姿なども載せている。
この投稿は「お子さんも懐いてそう」「幸せが溢れてる」「ほっこりする写真ばかり」「可愛くて最高」と反響を呼んでいる。
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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【写真】ヒカル「ほっこりする」真剣交際中「日プ」出身21歳美女＆子どもとのお出かけショット
◆ヒカル、加藤神楽＆子どもとの3ショット披露
ヒカルは「ゴールデンウィークゆったりデート」とつづり、車内で撮影した写真を投稿。カメラに向かってピースサインをする加藤と、子どもを優しく見つめるヒカルの仲睦まじい姿が収められている。
◆ヒカルの投稿に反響
この投稿は「お子さんも懐いてそう」「幸せが溢れてる」「ほっこりする写真ばかり」「可愛くて最高」と反響を呼んでいる。
◆ヒカル、進撃のノアと離婚・オープンマリッジ公表でも話題に
ヒカルは、進撃のノアと2025年5月31日に「交際0日婚」を発表。9月14日には、お互いの合意のもとで、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合う「オープンマリッジ」宣言をし、話題に。同年12月19日には離婚したことを発表し、理由については「最初から最後まで僕がずっと掻き乱し続けてちゃぶ台をひっくり返し続けた結果こうなりました」と説明した。2026年3月には真剣交際をしている20代の新恋人がいることを明かし、話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
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