PEACH JOHN×森香澄が話題♡夏映えランジェリー新作＆人気ブラ総まとめ

PEACH JOHNが新たなミューズに森香澄さんを迎え、爽やかな夏ビジュアルを公開しました。ブランド人気No.1シリーズから涼感ブラ、自然体で過ごせるノンワイヤーまで、今季も気になるアイテムが勢ぞろい。女性らしさを引き立てながら、毎日に寄り添う着け心地にも注目です♡この夏のランジェリー選びがもっと楽しくなる新作情報をたっぷりご紹介します。

森香澄も愛用♡人気ブラに新色登場

森香澄さんもお気に入りと語る「ナイスバディブラ」シリーズは、メリハリのある美しいボディラインを演出してくれる人気シリーズ。

バストを高い位置に整え、全身をすっきり見せたい方におすすめです。

・ナイスバディブラリボンレース

価格：3,900円

サイズ：A～Fカップ UB65/70/75/80（UB80はC・D・Eカップのみ）

カラー：新色ブルーピンク（他4色）

・ナイスバディショーツリボンレース

価格：1,800円

サイズ：S、M、L

・ナイスバディソングリボンレース

価格：1,800円

サイズ：S/M、M/L

透明感のあるブルーピンクは、夏らしい軽やかさと可憐さを兼ね備えたカラー。爽やかなレースデザインも魅力です。

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盛れる＆涼しい♡夏にうれしい機能派ブラ

ラクな着け心地と谷間メイクを両立した「盛れるノンワイヤーブラ」は、2025年売上第1位の人気モデル。新色モーヴは、落ち着きのある大人可愛いカラーです。

・盛れるノンワイヤーブラ

価格：3,300円

サイズ：B～Fカップ UB65/70/75

カラー：新色モーヴ（他7色）

・盛れるノンワイヤーペアショーツ

価格：1,500円

サイズ：S、M、L

さらに猛暑シーズンに頼れるのが、接触冷感素材を使用した「クーリッシュブラ」。着けた瞬間ひんやり心地よく、通気性にも優れています。

・クーリッシュブラ

価格：3,900円

サイズ：BC・DEカップ UB65/70/75

カラー：ブルーグリーン（他4色）

・クーリッシュショーツ

価格：1,800円

サイズ：S、M、L

・クーリッシュソング

価格：1,800円

サイズ：S/M、M/L

自然体で過ごせるPJ BASICにも注目

2024年に誕生したPJ BASIC by PEACH JOHNからは、シンプル派にうれしい「コットンMIXロゴノンワイヤーブラバックホック」の新色が登場。コットン93%以上使用で、やさしい肌ざわりが魅力です。

・コットンMIXロゴノンワイヤーブラバックホック

価格：2,190円

サイズ：S、M、L、LL、3LL

カラー：新色ブルーグレー（他2色）※4月28日発売

軽めの運動時や、おうち時間にもぴったりな一枚です。

夏の私をアップデート

PEACH JOHNの新ミューズに就任した森香澄さんの魅力とともに、この夏の新作ランジェリーにも注目が集まりそう。

盛れるブラ、涼感ブラ、ナチュラルブラまで、ライフスタイルに合わせて選べる豊富なラインナップがそろいました。

見えないおしゃれこそ、自分らしさを高める大切な存在。お気に入りの一枚で、毎日をもっと心地よく彩ってみてください♪